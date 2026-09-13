Con 140 kilos de chocolate, Choco Fest busca hacer historia en Esquel

La primera edición de ChocoFest se desarrolla este domingo en Esquel con una propuesta que reúne chocolate, feriantes, sorteos y distintas actividades para el público. Uno de los principales atractivos es la elaboración de un gran mesón de chocolate que ya alcanzaba entre 45 y 48 metros.

“Tenemos un equipo trabajando para lograr este evento que es muy importante para la provincia”, expresó Anchordoqui, quien destacó la convocatoria que está teniendo la jornada.

“Concurrido, así que agradecidos a eso porque fue un día que nos ayudó muchísimo al clima y toda la gente de Esquel, así que muy contentos”, señaló.

La elaboración del mesón demandó casi tres meses de preparación. “Más allá de lo que era armar un mesón, era también saber la temperatura del chocolate, la cantidad de kilos que íbamos a necesitar, poder llegar a tener esa cantidad de kilos que hoy estamos teniendo aproximadamente 140 kilos de chocolate”, explicó.

El trabajo también implicó acondicionar una cocina para preparar el chocolate antes de llevarlo al molde. “Teníamos que armar una cocina para poder templar ese chocolate, poder derretirlo y poder llevarlo hoy a un molde”, detalló Anchordoqui.

Actualmente, el mesón se encuentra en proceso de endurecimiento. “Se va a esperar más o menos entre 40 y 50 minutos a que el chocolate se endurezca y poder ahí, poder cortarlo y una vez que lo podamos cortar, desmoldarlo, llevarlo al público”, explicó.

La propuesta incluye distintas variedades para acompañar el chocolate. “Hicimos distintas propuestas para que sea más divertido. Hoy tenemos un crocante, tenemos maní, tenemos rocklers y coco rallado”, contó.

ChocoFest también cuenta con la participación de feriantes, quienes pudieron instalarse gratuitamente. “Gracias a Dios pudimos hacer posible que los feriantes puedan venir gratuitamente, así que eso para ellos es muy importante”, destacó.

Anchordoqui remarcó además el carácter colectivo de la iniciativa: “Para nosotros, porque esto se ve en conjunto, siempre voy a decir lo mismo, que no puedo hacer nada yo sola. Atrás mío hay un equipo y atrás de nuestro equipo está toda la gente participando para que sea un evento y una fiesta”.

Durante la jornada se están realizando sorteos y se anunciaron nuevos premios para quienes participan del evento. Entre ellos, la empresa Criollo informó la donación de un paseo en lancha para conocer Los Alerces.

La organizadora invitó además a la comunidad a seguir las redes sociales de Mesal, donde continuarán compartiendo información y novedades de la propuesta.

Mientras el evento continúa desarrollándose, Anchordoqui ya anticipó la intención de darle continuidad: “La idea nuestra es quedarnos, hacerlo superior y poder superar un récord mucho más grande el año que viene”.

R.G