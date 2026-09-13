Educación y gremios docentes acordaron otorgar puntaje al ejercicio del cargo de POT

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, mantuvo una nueva Mesa Técnica con representantes de los gremios docentes AMET, ATECH, SITRAED y UDA, con el objetivo de continuar profundizando el análisis de las características y condiciones vinculadas al cargo de Profesor de Orientación y Tutoría (POT).

En este marco, y a partir de las propuestas impulsadas desde la Subsecretaría encabezada por Adriana Di Sarli, el encuentro permitió dar continuidad a una agenda de trabajo técnico orientada a abordar distintos aspectos vinculados a la organización y desarrollo de la tarea docente.

Avances en la valoración del cargo

Durante el encuentro se retomaron los avances de la Mesa Técnica anterior, cuyo acta fue homologada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia. En esa instancia se había acordado avanzar hacia un sistema basado en puntaje para la cobertura del cargo de POT a partir del próximo ciclo.

Como resultado del trabajo realizado en esta nueva reunión, las partes acordaron incorporar a la valoración del cargo ante la Junta de Clasificación Docente nuevos criterios vinculados con la trayectoria y formación específica. En particular, se estableció reconocer 0,10 puntos por año de antigüedad en el ejercicio del cargo de POT, con un máximo de 3 puntos, y crear un ítem específico para quienes cuenten con más de 200 horas cátedra de especialización en POT, con un máximo de 6 puntos.

Asimismo, se acordó reabrir la inscripción en aquellos Institutos Superiores que aún cuenten con vacantes para la actualización académica en POT. Podrán acceder a esta instancia quienes posean categoría “D” en la Junta de Clasificación Docente y los licenciados que se encuentren en ejercicio del cargo de Profesor de Orientación y Tutoría.

Próximas líneas de trabajo

En relación con el desarrollo de la carrera docente, la Subsecretaría de Instituciones Educativas informó además sobre el próximo inicio del concurso de ingreso a la docencia para los niveles Inicial y Primario, previsto para este año, con el objetivo de que las designaciones puedan efectivizarse para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Por otra parte, se acordó que la próxima Mesa Técnica tendrá como eje el análisis de las misiones y funciones del cargo de POT, su carga horaria y el nomenclador. Para este trabajo se tomará como base un borrador elaborado por la Subsecretaría de Instituciones Educativas, sobre el cual las organizaciones gremiales podrán realizar sus aportes.

De esta manera, la cartera educativa provincial sostiene y amplía el espacio de trabajo conjunto con los representantes de los trabajadores de la educación, promoviendo el abordaje técnico y colectivo de cuestiones vinculadas tanto con la organización institucional como con las condiciones de ingreso, formación, desarrollo y estabilidad de la carrera docente.

R.G