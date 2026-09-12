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RED43 deportes Deportescorco futsalMUNICIPALIDAD DE CORCOVADO
12 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Con Transporte Aymar firme en la punta se juega hoy la 7° fecha de la Corco Futsal

Quedan tres jornadas para las finales. Clasifican los cuatro primeros del torneo de futsal masculino
Por Redacción Red43

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El Gimnasio Municipal de Corcovado se vestirá hoy de gala para albergar la séptima jornada de la Corco Futsal. En una fase de formato todos contra todos donde solo los cuatro mejores clasificarán a la siguiente ronda, la tabla de posiciones empieza a apretarse y cada punto vale oro. El certamen, organizado por la Asociación de Futsal de Corcovado, cuenta con el acompañamiento de la gestión municipal encabezada por Ariel Molina.

 

 

El gran protagonista de la temporada hasta el momento es Transporte Aymar. Con un andar arrollador, lidera la tabla con puntaje ideal: 12 unidades tras ganar sus 6 compromisos, ostentando además una contundente diferencia de gol de +36. Muy de cerca lo persigue Don Futsal con 11 puntos, manteniéndose invicto e imponiendo un ritmo competitivo altísimo.

 

 

En la zona media de la clasificación, El Ciclón (9 pts) y Abrojal B (8 pts) ocupan por ahora los puestos de privilegio para entrar a semifinales. Sin embargo, conjuntos como Carren (6 pts) y El Porvenir (5 pts) llegan a esta fecha con la urgencia de sumar para no perderle pisada al pelotón de arriba.

 

 

LOS PARTIDOS DE HOY

 

17:00 hs: Los Amigos vs. El Porvenir

 

18.00 hs: Fútbol Infantil

 

19:00 hs: El Ciclón vs. Despensa Nico

 

20.00 hs: Fútbol Infantil

 

21:00 hs: Ruta 17 vs. JDJU Performans

 

22:00 hs: Transporte Aymar vs. Abrojal B

 

23:00 hs: Carren vs. Don Futsal

 

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