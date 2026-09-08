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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB ofrece una capacitación gratuita en Educación Ambiental Integral

La propuesta está destinada a docentes de nivel Primario y Secundario y a estudiantes de carreras de Formación Docente. Será híbrida, con 16 horas de duración y cupo para 30 participantes.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) invita a participar de la capacitación “Pensar la Educación Ambiental Integral en la Formación Continua”, que comenzará el sábado 19 de septiembre en el Edificio de Aulas de la institución, ubicado sobre la Ruta 256.

 

La propuesta busca generar un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre las prácticas de enseñanza, con el objetivo de construir propuestas pedagógicas vinculadas con las realidades y los territorios desde una perspectiva crítica, transversal e interdisciplinaria.

 

 

 

La capacitación estará a cargo de docentes y estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNPSJB, junto con estudiantes de la carrera de Guardaparque Universitario. De esta manera, se promoverá el intercambio entre distintos campos de conocimiento relacionados con la educación y el ambiente.

 

La actividad será gratuita y tendrá una carga horaria total de 16 horas, bajo modalidad híbrida. El cupo será limitado a 30 participantes.

 

Las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa a través del código QR disponible en el flyer de la propuesta o mediante el siguiente formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUk2vAeGg6h_Uita71NOGXalg3Kc5_sufKGlxq4O1itcyDw/viewform?usp=header

 

Desde la UNPSJB señalaron que la iniciativa propone pensar la Educación Ambiental Integral no solo como un contenido específico, sino como una perspectiva capaz de atravesar las prácticas educativas y fortalecer el vínculo entre la enseñanza, el ambiente y los territorios.

 

 

 

R.G

 

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