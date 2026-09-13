Provincia y la UNPSJB implementarán un nuevo programa de pasantías

El Gobierno del Chubut firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para implementar un nuevo programa de pasantías educativas en el Ministerio de Gobierno, destinado a estudiantes de las carreras que se dictan en esa unidad académica.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el decano de la Facultad, Facundo Ramiro Ball, y permitirá que los estudiantes seleccionados realicen prácticas profesionales supervisadas en distintas dependencias del organismo provincial, complementando su formación académica con una experiencia concreta dentro de la Administración Pública Provincial.

Convocatorias a partir de la segunda quincena de septiembre

Las primeras convocatorias se prevén a partir de la segunda quincena de septiembre, oportunidad en la que se darán a conocer los perfiles requeridos y las dependencias en las que se desarrollarán las prácticas.

Podrán participar estudiantes que se encuentren cursando alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Será ésta quien tenga a su cargo la preselección de los postulantes y el Ministerio realizará posteriormente la selección final.

Las pasantías tendrán una duración de entre dos y doce meses, con una carga semanal de hasta 20 horas, y contemplan una asignación estímulo mensual de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

Una experiencia que suma a estudiantes y organismos

El nuevo programa toma como antecedente la experiencia que el Ministerio de Gobierno ya viene desarrollando junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, a partir de la cual estudiantes tuvieron la posibilidad de incorporarse y rotar por diferentes organismos, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro Civil y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

Esta experiencia permitió que los estudiantes pudieran conocer desde adentro el funcionamiento del Estado, aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera y sumar herramientas a partir del trabajo cotidiano en diferentes áreas.

A su vez, la incorporación de estudiantes significó un aporte de valor para los propios organismos, al sumar perfiles en formación con nuevos conocimientos, preguntas y diversidad de miradas, capaces de enriquecer las dinámicas de trabajo y aportar nuevas perspectivas a los equipos.

A partir de los resultados de esta primera experiencia, el Ministerio busca ahora ampliar la vinculación con la Universidad incorporando a estudiantes de Ciencias Económicas. Cada pasante contará con un docente guía por parte de la Facultad y un tutor dentro del Ministerio, quienes realizarán el acompañamiento de su recorrido y de los objetivos de formación establecidos.

R.G