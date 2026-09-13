“La gente se prendió”: gran convocatoria para degustar la barra de chocolate de Mesal

La elaboración de la barra de 60 metros de chocolate se convirtió en una experiencia que superó ampliamente las expectativas de sus participantes. Lucas Briones, integrante del equipo que llevó adelante la propuesta, destacó el trabajo realizado durante siete horas y la gran convocatoria que tuvo la jornada.

“Bueno, fueron 60 metros de chocolate, que se estuvieron trabajando durante 7 horas. A las 9 de la mañana empezamos ya a derretir chocolate, así que toda una experiencia nueva para mí, totalmente”, contó Briones.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del equipo que trabajó detrás de escena y la respuesta del público: “Así que, nada, feliz, contento del equipo también que tenemos atrás, laburando. Nos acompaña el día, nos acompaña la gente también, un montón”.

Sobre la convocatoria, reconoció que el resultado estuvo por encima de lo que habían imaginado. “Sí, la verdad que las expectativas recontra re sobrepasaron lo que esperábamos. La gente se prendió”, sostuvo.

Briones también valoró la participación de distintos sectores que se fueron sumando a la propuesta. “Y se ve y se nota, gracias a Feriarte también que se sumó, a los grupos de danza, de baile, que también. Así que hay una movida muy grande, muchos que se fueron incluyendo durante la semana esta, después de la nota que salimos con ustedes en Red43”, explicó.

Además, remarcó que detrás de la elaboración visible para el público hubo un equipo numeroso trabajando durante toda la jornada. “Estábamos justo, casi 15 a 20 personas laburando ahí adentro”, señaló.

Y agregó: “Solamente a veces la cara visible aparece de los que estábamos espatuleando y tirando el chocolate, pero somos un gran equipo que pudo sacar adelante el evento”.

R.G