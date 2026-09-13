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Por Redacción Red43

Preocupación por una vaca caída en el camino de Tres Arroyos

Una familia que transitaba por el sector advirtió la presencia del animal, que habría quedado imposibilitado de levantarse por sus propios medios. Solicitan colaboración para que pueda ser asistido.
Por Redacción Red43

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Una familia que se encontraba caminando por el camino de Tres Arroyos alertó sobre la presencia de una vaca caída en un sector próximo a la montaña.

 

Según relataron, el animal habría caído contra un pequeño árbol y, pese a sus intentos, no logra incorporarse por sus propios medios. Quienes encontraron la vaca tampoco pudieron ayudarla a levantarse debido a su tamaño y a la posición en la que quedó.

 

 

 

La situación generó especial preocupación entre los integrantes de la familia, que se encontraba acompañada por niños y decidió registrar el lugar para intentar que el aviso llegue a los responsables del animal o a quienes puedan intervenir para asistirlo.

 

Como dato para facilitar su identificación, informaron que la vaca posee una caravana en la oreja en la que alcanzaron a distinguir la identificación A 36.

 

El pedido es que, a partir de la difusión, el aviso pueda llegar a los responsables del animal para que sea asistido lo antes posible y se haga todo lo humanamente posible para sacarlo de esa situación y evitar que continúe sufriendo.

 

 

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