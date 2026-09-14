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Por Redacción Red43

Detuvieron a dos hombres por una riña callejera

La comisario Carolina Pauli detalló los controles locales y en Atilio Viglione ante una persona con pedido de captura.
Por Redacción Red43

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La comisario Carolina Pauli informó sobre los procedimientos realizados durante el fin de semana en la jurisdicción de la Unidad Regional Esquel.

 

En Atilio Viglione, personal de la subcomisaria realizaba controles rutinarios de identificación de personas y controles vehiculares dispuestos por la Unidad Regional, cuando detectaron a un hombre con pedido de captura vigente "por una rebeldía de la oficina judicial de Trelew", informó Pauli.

 

Según detalló, se trata de un ciudadano mayor de edad que se encontraba en la localidad realizando trabajos temporarios y que tiene familiares en la zona. "Queda detenido a la espera de una audiencia que se realizará a través de la oficina judicial de Trelew. Por el momento no se ha dispuesto el traslado".

 

En Esquel, la comisario informó sobre demoras contravencionales por ingesta de alcohol y disturbios en la vía pública: "Hemos tenido algunas demoras contravencionales en el marco de ingestas de bebida alcohólica, algunos que han incitado a reñir y se ha procedido a la demora de dos masculinos en jurisdicción de la Comisaría Primera, todo esto en la madrugada del día domingo. Tuvimos también un demorado contravencional en la localidad de Trevelin y un demorado contravencional también en la localidad de El Maitén", concluyó.

 

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