Éxito total en el ChocoFest: así se vivió la jornada con la barra gigante de Mesal

La primera edición del festival gastronómico impulsado por Mesal tuvo su desarrollo este domingo en la ciudad con un masivo acompañamiento de la comunidad y de visitantes. La propuesta incluyó un paseo de emprendedores locales instalados sin costo, la participación de Feriarte, presentaciones de grupos de danza y baile, sorteos con aportes de comercios privados y diversas actividades diseñadas para el disfrute familiar.

El atractivo central de la jornada consistió en la elaboración a la vista de un mesón gigante de chocolate que alcanzó los 60 metros de longitud. La producción demandó una logística previa de casi tres meses para el cálculo del volumen del producto, el estudio de la temperatura adecuada para el fundido y el acopio de aproximadamente 140 kilos de materia prima. Para concretar el proceso, el equipo debió acondicionar una cocina especial donde se trabajó activamente desde las 9 de la mañana en el templado del chocolate.

Al respecto, la organizadora Ailén Anchordoqui destacó la respuesta del público y la tarea colectiva realizada: "Tenemos un equipo trabajando para lograr este evento, que es muy importante para la provincia. Estuvo muy concurrido. Nos ayudó muchísimo el clima y la respuesta de toda la comunidad de Esquel, así que estamos sumamente contentos". En ese mismo sentido, la referente remarcó la importancia del trabajo en conjunto detrás de la fiesta: "Para nosotros, porque esto se ve en conjunto, siempre voy a decir lo mismo, que no puedo hacer nada yo sola. Atrás mío hay un equipo y atrás de nuestro equipo está toda la gente participando para que sea un evento y una fiesta".

Por su parte, Lucas Briones, integrante del equipo de elaboración, valoró las siete horas continuas de labor detrás del mesón: "Bueno, fueron 60 metros de chocolate, que se estuvieron trabajando durante 7 horas. A las 9 de la mañana empezamos ya a derretir chocolate, así que toda una experiencia nueva para mí, totalmente. Feliz, contento del equipo también que tenemos atrás, laburando. Nos acompaña el día, nos acompaña la gente también, un montón".

Sobre el número de personas dedicadas exclusivamente a la confección de la barra monumental, Briones detalló que entre 15 y 20 personas trabajaron en el espacio interno durante toda la jornada: "Solamente a veces la cara visible aparece de los que estábamos espatuleando y tirando el chocolate, pero somos un gran equipo que pudo sacar adelante el evento". Respecto a la convocatoria lograda, reconoció que las expectativas fueron ampliamente superadas: "Sí, la verdad que las expectativas recontra re sobrepasaron lo que esperábamos. La gente se prendió".

Posteriormente al vertido continuo del producto, se aguardó un tiempo de fraguado de entre 40 y 50 minutos para efectuar el corte reglamentario, desmoldar las porciones y repartirlas de forma gratuita entre las personas presentes. La receta incorporó variadas opciones gastronómicas con combinaciones de maní, coco rallado, crocante y confites tipo rocklets. Sobre los sabores integrados a la mezcla, Anchordoqui explicó: "Hicimos distintas opciones para hacerlo más atractivo; sumamos crocante, maní, confites tipo rocklets y coco rallado".

El evento dispuso además de un espacio gratuito para feriantes de la zona con el objetivo de impulsar la comercialización de sus productos al aire libre. En cuanto a este espacio colaborativo para los trabajadores locales, Anchordoqui remarcó: "Pudimos hacer posible que los feriantes se instalen sin costo, algo fundamental para ellos".

Durante la tarde se realizaron sorteos entre los asistentes con premios aportados por el sector privado, incluyendo una excursión náutica en el Parque Nacional Los Alerces otorgada por la empresa Criollo. Tras el balance de la jornada, desde la organización adelantaron la intención de consolidar el evento en el calendario local y superar el récord alcanzado en las próximas ediciones: "La idea nuestra es quedarnos, hacerlo superior y poder superar un récord mucho más grande el año que viene".

EBW