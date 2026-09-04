Llega el centenario de la Escuela N.º 25 de Villa Futalaufquen

La UEM N.º 25 “Delia Médici de Chayep”, ubicada en Villa Lago Futalaufquen, en el Parque Nacional Los Alerces, celebrará el próximo 15 de septiembre su centenario con un acto formal, un asado comunitario y números musicales.

Desde la comunidad educativa se invita especialmente a exalumnos, exdocentes, exauxiliares y familias vinculadas a la institución a participar de una fecha única y significativa: cien años de educación e historias compartidas.

A lo largo de un siglo la escuela acompañó el crecimiento de la comunidad y consolidó una identidad vinculada con el entorno natural del Parque Nacional Los Alerces. Actualmente funciona como Unidad Educativa Multinivel (UEM), abarcando los niveles Inicial, Primario y Secundario, este último con orientación en Turismo.

También desarrolla desde hace 20 años el proyecto institucional Vivero “Niños del Lago”, donde los estudiantes participan en la producción de plantas y en tareas de plantación y recuperación del bosque nativo.

Cronograma

• 10hs Acto formal

• 13hs asado y números formales

Entradas para el asado

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de los siguientes contactos:

• Villa Futalaufquen: Miguel Rosales – 2945 547410 / Clara Manzano – +54 9 11 3886-2867

• Trevelin: Fernanda Escobar – 2945 584535

• Esquel: Ayelén Millanguir – 2945 649148

No se venderán tarjetas el día del acto.

Para más info comunicarse con la Directora Myrna Vera Ríos: 2945 64-2138

escuela25@chubut.edu.ar