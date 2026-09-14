Turismo en la Comarca: Una pausa con sabores artesanales sobre la Ruta 40

Para quienes recorren la Ruta 40 y atraviesan la Comarca Andina, hay lugares que invitan a hacer una pausa y mirar más allá del paisaje. Las Tranqueras se encuentra en el kilómetro 1875, en el acceso a la localidad, y propone una parada vinculada a los sabores artesanales y a la elaboración propia.

El lugar reúne una variedad de productos que incluye pan casero, quesos, embutidos, salames, chocolates y dulces. Una oferta pensada tanto para quienes buscan algo para llevar como para quienes prefieren sentarse un rato antes de continuar el recorrido.

Una parada para disfrutar sin apuro

Laura y Diego están al frente del emprendimiento y elaboran distintos productos, entre ellos salames de cerdo y de ciervo, variedades con almendras y mostaza, además de jamones, bondiolas y otros embutidos.

El espacio también permite transformar la parada en una pequeña pausa gastronómica. Hay mesas al aire libre para sentarse a disfrutar un pan casero con queso y salame, acompañado por un café.

La propuesta resulta atractiva para quienes recorren la Ruta 40, y buscan sabores y productos elaborados en los lugares que atraviesan.

Sabores para llevar de Epuyén

Además de la posibilidad de comer en el lugar, la variedad de productos permite llevar parte de esa experiencia como recuerdo del paso por Epuyén.

Los quesos, embutidos, chocolates, dulces y panes forman parte de una propuesta de elaboración artesanal y productos pensados para compartir o disfrutar durante el viaje.

Por su ubicación, Las Tranqueras puede convertirse en una de esas paradas espontáneas que aparecen durante un recorrido por la Comarca Andina. Un lugar para detenerse, probar algo casero y continuar el camino con un nuevo sabor asociado al viaje.

Las Tranqueras está ubicada sobre la Ruta 40, kilómetro 1875, en el acceso a Epuyén, Chubut.

O.P.