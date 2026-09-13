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13 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El próximo feriado será en octubre: cuándo cae y cuántos días de descanso habrá

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el inicio de la semana, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.
Por Redacción Red43

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El calendario oficial de feriados establece que el próximo feriado nacional en Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

 

La fecha tendrá una particularidad que beneficiará a quienes puedan aprovechar el descanso: al coincidir con un lunes, quedará inmediatamente vinculada con el sábado 10 y el domingo 11, conformando así un fin de semana largo de tres días.

 

El 12 de octubre es una fecha destinada a promover la reflexión sobre la diversidad cultural y los distintos procesos históricos que atravesaron a los pueblos y sociedades del continente. Se encuentra contemplado como feriado trasladable dentro del calendario nacional.

 

En este caso, no será necesario aplicar ningún traslado, ya que el feriado coincidirá directamente con un lunes. Por lo tanto, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

 

La llegada de un fin de semana largo suele generar interés entre quienes buscan organizar viajes, escapadas y actividades con anticipación, además de modificar la dinámica habitual de distintos sectores, como el turismo, el transporte y los servicios.

 

Después del feriado de octubre, el calendario nacional continuará con otras fechas importantes durante noviembre y diciembre.

 

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Al tratarse de un feriado trasladable y coincidir en 2026 con un viernes, será trasladado al lunes 23 de noviembre, de acuerdo con la normativa vigente.

 

Luego llegará el martes 8 de diciembre, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María, y finalmente el viernes 25 de diciembre, feriado por Navidad.

 

De esta manera, todavía quedan cuatro feriados nacionales en el calendario de 2026, comenzando por el próximo descanso del lunes 12 de octubre.

 

 

 

R.G

 

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