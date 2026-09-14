El sueño de un docente que organiza en Yala Laubat un torneo de fútbol

En un rincón de la Meseta Central donde las distancias parecen infinitas, una pelota de fútbol se convierte en el puente de encuentro, integración y esperanza. El próximo 17 de octubre, la comunidad mapuche de Yala Laubat será sede de un gran certamen deportivo abierto a toda la provincia.

En el corazón de la Meseta Central de Chubut, allí donde las familias se dedican principalmente a la cría de ganado y el viento marca el ritmo cotidiano, el deporte se prepara para hacer historia. La pequeña comunidad mapuche de Yala Laubat —un paraje de aproximadamente 40 habitantes que depende administrativamente de Lagunita Salada (a unos 30 kilómetros)— vivirá una jornada inolvidable el próximo 17 de octubre, cuando el sonido del silbato inicial dé lugar a un gran Torneo Comunitario de Fútbol Libre.

La iniciativa es impulsada por Carlos René Rodríguez, un docente oriundo de Santiago del Estero quien ejerce su vocación en la Escuela N.º 62, el verdadero corazón institucional del paraje, donde imparte clases a los siete alumnos que asisten diariamente.

«Mi principal objetivo es fomentar el deporte, la participación y la integración», expresó el maestro en diálogo con La Voz de la Meseta. Rodríguez remarcó la importancia del certamen, recordando que hace mucho tiempo no se realizaba un evento de estas características en la aldea.

UN ESPACIO PARA TODOS: DEPORTE, RESPETO Y ENCUENTRO

Más allá de la competencia, la propuesta busca reunir a jóvenes y adultos en un entorno signado por el compañerismo, el respeto y el juego limpio. En lugares donde las aldeas rurales suelen estar marcadas por la lejanía, una pelota es mucho más que un partido: es una oportunidad única para encontrarse, compartir, entablar amistades y visibilizar la realidad de quienes habitan el interior profundo chubutense.

El torneo se jugará en la modalidad de cancha de cinco, con un formato de todos contra todos que comenzará a las 9:00 de la mañana. Cada conjunto disputará varios encuentros para garantizar la participación de todos. La jornada estará completamente organizada: contará con árbitros, planillas, reglamento (que se compartirá en los próximos días), servicio de buffet y premiación para los destacados.

LA MESETA CONECTADA Y EL APOYO COMUNAL

La expectativa no para de crecer. Ya hay diez equipos confirmados y se espera la llegada de delegaciones y planteles desde puntos distantes como Paso de Sapo y Trelew, que se sumarán a la cita junto a vecinos de localidades de referencia como Gastre (a 70 km), Gan Gan (a poco más de 100 km), Telsen, Sepaucal, Blancuntre, Chacay Oeste y El Escorial.

Para concretar este evento, Rodríguez cuenta con el invalidable acompañamiento y el trabajo codo a codo de los propios vecinos del paraje, además del valioso respaldo institucional de la Comuna de Lagunita Salada y de Chubut Deportes.

¿CÓMO PARTICIPAR Y COLABORAR?

Pensado como una fiesta comunitaria donde todos tengan la posibilidad de sumarse, la organización mantiene la convocatoria abierta:

Inscripción por participante: $5.000 (cupos limitados).

Contacto para inscripciones e información: 280-4297521.

Auspiciantes y colaboradores: Se encuentra abierta la posibilidad de sumar sponsors, comerciantes o instituciones que deseen colaborar.