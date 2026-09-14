Trevelin hizo historia en el Eisteddfod de la Juventud en Gaiman

Por Lelia Castro.

Trevelin tuvo una destacada participación en el Eisteddfod de la Juventud realizado durante tres jornadas en Gaiman, donde niños y jóvenes de hasta 25 años fueron protagonistas de distintas competencias vinculadas con la poesía, la literatura, la música, la danza, la actuación y la lengua galesa.

La participación tuvo un significado especial: fue la primera vez que Ysgol y Cwm llegó al encuentro con una delegación escolar.

En total viajaron 16 estudiantes de primero, segundo y tercer año, acompañados por Sara Borda Green, Linda Jara, Jessica Jones, Nia Jones, Noelia Sánchez Jenkins, Vanesa Perelló y Merlin De Oro.

Los estudiantes que representaron a Trevelin fueron Marcus Díaz Clavo, Alvaro Espinoza, Sofía Giorgini, Martina Ibañez Jones, Mailén Jaramillo Jones, Martina Jones, Iona Muñoz Gómez, Angelina Parodi, Seren Petersen Jones, Erick Quesada, Valentino Rapallini, Benito Schang Gonzalo, Elena Schang Gonzalo, Ana Paula Tardón Córdoba, Sara Winter e Ignacio Zatarain.

La Medalla del Poeta viaja a la cordillera

Uno de los momentos más importantes llegó de la mano de Seren Petersen Jones, quien obtuvo la Medalla del Eisteddfod con su obra “El Faro”.

El reconocimiento adquiere una dimensión especial porque la competencia reunió 92 trabajos presentados bajo seudónimo. Seren participó como “Estrella naciente” y su obra fue elegida por la jurado Pilar Cimadevilla.

“El Faro” construye, a través de versos sencillos, una imagen de fortaleza y perseverancia. El viejo faro permanece firme pese al paso del tiempo, el viento, la lluvia y los vendavales, mientras continúa ofreciendo su luz a quienes necesitan encontrar el rumbo.

«“No hace falta ser el más grande

para poder ayudar,

a veces solo un destello

puede al mundo iluminar.”»

La obra avanza sobre una idea que atraviesa todo el poema: aun frente a la adversidad, una luz puede convertirse en guía para otros.

El reconocimiento obtenido por Seren permitió que la Medalla del Eisteddfod viajara desde Gaiman hasta la cordillera, marcando un momento especial para esta primera participación escolar de Trevelin.

También en literatura, Sofía Giorgini obtuvo el tercer premio con su trabajo “Manual para sobrevivir en la Patagonia”.

Una delegación que regresó con numerosos reconocimientos

Los resultados alcanzaron distintas disciplinas. Ana Paula Tardón Córdoba y Sofía Giorgini consiguieron el primer y segundo puesto, respectivamente, en poesía en galés, mientras que Ignacio Zatarain obtuvo el tercer puesto en prosa en galés.

La delegación consiguió además el primer puesto en recitación grupal en galés y el segundo lugar en recitación grupal en castellano.

En lectura en voz alta, Sofía Giorgini y Benito Schang Gonzalo alcanzaron el segundo y tercer puesto.

La participación musical también dejó importantes resultados, con un primer y un segundo puesto en canto coral. A ellos se sumaron el segundo puesto en danzas galesas y el primer lugar en actuación grupal con una canción en galés.

Más allá de cada ubicación, la participación permitió que estudiantes de Trevelin fueran parte de una de las expresiones culturales más arraigadas del Valle del Chubut y que, por primera vez como delegación escolar, llevaran hasta Gaiman el trabajo que realizan en la cordillera.

El regreso dejó premios en poesía, prosa, lectura, recitación, canto, danza y actuación, pero también un reconocimiento que tuvo un significado particular: entre 92 obras, “El Faro”, firmado por “Estrella naciente”, hizo que la Medalla del Eisteddfod encontrara su camino hasta Trevelin.