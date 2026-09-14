Hallaron unos 125 restos óseos y las primeras observaciones apuntan a material arqueológico

Unos 125 restos óseos fueron hallados el domingo en una zona próxima a la Reserva de Servicoop en Puerto Madryn, en inmediaciones de la ruta alternativa que conduce hacia la Ruta Nacional 3. Tras el procedimiento realizado en el lugar, las primeras observaciones indican que se trataría de material arqueológico de antigua data.

Durante la intervención se recolectó la totalidad de los indicios encontrados. Entre las piezas recuperadas se encuentran varios de los principales elementos que componen el esqueleto.

Qué observaron en los restos

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas sobre el material, los restos serían de antigua data. Algunas de las costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas que habrían quedado consolidadas con el paso del tiempo. En el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles.

El hallazgo no permite todavía establecer con precisión la antigüedad de los restos ni su origen. Para avanzar en esas determinaciones, el material recolectado será sometido a estudios complementarios.

Los estudios permitirán determinar su antigüedad

La totalidad de las piezas quedó bajo análisis para establecer con mayor precisión cuándo y cómo se originaron los restos encontrados.

Por el momento, las primeras observaciones apuntan a que se trata de material arqueológico de antigua data, aunque serán los estudios posteriores los que permitan confirmar su antigüedad y aportar mayores precisiones sobre su origen.

O.P.