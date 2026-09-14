El Team Pérez de Esquel cosechó 36 medallas en la Copa Andina de Taekwondo

El Team Pérez de Esquel participó de una nueva edición de la Copa Andina de Taekwondo 2026, realizada en San Martín de los Andes, con una delegación integrada por 17 competidores, tres coaches y un juez.

La escuela esquelense tuvo una destacada actuación y regresó con un total de 36 medallas: 13 de oro, 17 de plata y 6 de bronce.

Desde el Team Pérez destacaron que detrás de cada resultado hay horas de entrenamiento, disciplina, sacrificio, aprendizajes y el esfuerzo de cada competidor para superarse.

La delegación estuvo integrada por Benjamín González, Gabriel Ulises Torres, Juan Martín Scinardo, Camila Fleitas, Catalina Rojas, Gianna Pavon, Nazareno González, Conny Kennard, Irina Alvarado Pérez, Gonzalo Quevedo, Uma Santander, Leonardo Lizarrondo, Valentín Perrone, Giovanni Chanqueo, Alexa Montenegro, Emma Lopez y Tania Abigail San Martín.

Desde la institución también agradecieron a las familias por el acompañamiento durante los entrenamientos y viajes, a los tres coaches por su trabajo junto a los competidores y al juez que representó a la escuela durante la competencia.

Además, expresaron un reconocimiento especial al Maestro Alejandro Calderoni, organizador de la Copa Andina, por la invitación y por generar un espacio de encuentro y crecimiento para los atletas.

R.G