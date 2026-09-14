Definieron el nuevo régimen de salud para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó este lunes el marco regulatorio para la Obra Social de las Fuerzas Armadas mediante la publicación del Decreto 986/2026 en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, aprueba el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control que regirá el funcionamiento del organismo de salud.

La creación de esta entidad autárquica bajo el ala del Ministerio de Defensa se había concretado a comienzos de año a través del Decreto 88/2026. Aquella disposición dispuso la transformación de la antigua estructura prestacional y separó formalmente las coberturas sanitarias correspondientes al personal de Defensa de las pertenecientes a las fuerzas de seguridad.

Dentro de los puntos normativos establecidos en la reciente resolución, se fijó una alícuota del 8% en concepto de contribución patronal. Dicho porcentaje se calculará de manera directa sobre las remuneraciones efectivamente percibidas por el personal militar en actividad, como así también por los trabajadores civiles de las fuerzas y los empleados de la propia prestación médica.

El marco legal otorga facultades al Ministerio de Defensa para dictar las disposiciones complementarias, aclaratorias y operativas necesarias que permitan implementar plenamente el nuevo esquema. Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca ordenar la gestión contable e institucional del ente asistencial y consolidar la reorganización de los servicios de salud orientados a las fuerzas armadas.

EBW