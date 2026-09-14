El Melipal se convierte en pista de baile para aprender salsa y bachata

Nuevo espacio gratuito de salsa y bachata en el Centro Cultural Melipal de Esquel

Un grupo de bailarines aficionados a los ritmos latinos comenzó a reunirse en el Centro Cultural Melipal con una propuesta abierta y gratuita.

La iniciativa funciona los martes de 21 a 23 hs y los viernes de 20 a 22 hs.

El impulsor del espacio es Walter, bailarín con más de 20 años de experiencia, quien explicó la motivación del proyecto: "Soy aficionado al baile, más precisamente a la salsa, la bachata, ritmo latino. Nos reunimos en un espacio gratuito, gente que baila hace muchos años, gente que baila hace un poco menos y gente que está empezando a bailar".

El crecimiento de la escena bachatera: "La idea es compartir un momento, aprender, porque si bien hay una movida salsera acá, no es muy frecuente. La idea es hacer un poquito más de práctica para que seamos más y se baile un poco más", señaló.

Walter detalló que la propuesta abarca no solo salsa y bachata, sino también otros ritmos como guaguancó y bolero: "Hay algunos profes que están enseñando puntualmente acá, pero la idea de que sea gratuito es que el que no puede acceder a pagar unas clases, o el que no conoce y no quiere arriesgar plata para ir si no sabe si le gusta o no le gusta, tenga un lugar a donde llegar y ver si le gusta", afirmó.

El bailarín tomó como referencia la experiencia de Córdoba, donde participa el colectivo "La Chupina Salsera": "Vengo de Córdoba, ahí hay un lugar que ya practica eso hace mucho tiempo al aire libre, se llama La Chupina Salsera, y lo hacen todos los domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche, está buenísimo, y lo hacen hasta en pleno invierno. La idea es hacer algo, cuando seamos un poco más de gente, por ahí ir a la plaza San Martín y poner unos parlantitos, ponernos a bailar ahí", comentó.

Sobre el aprendizaje, destacó la importancia de la práctica social:"En realidad las clases te enseñan mucho, pero se aprende en la pista, porque en las clases vos podés aprender una coreografía, pero para improvisar ya tenés que tener los pasos bien incorporados y entrelazar uno con otro y ver qué sale. No es lo mismo bailar con una persona alta o con una persona bajita, con una persona que tiene mucha práctica o con una que no, entonces toda esa variedad enriquece a uno como bailarín", explicó.

El espacio del Centro Cultural Melipal se convierte en una pista de baile para aprender, probar nuevos pasos y ser la sorpresa de las fiestas.

SL