Chubut: un hombre murió tras volcar y derribar una columna de media tensión

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en Trelew, sobre la calle Capitán Murga, donde un hombre de aproximadamente 40 años murió luego de volcar con su Renault 19 y chocar contra una columna de cemento.

El hecho se registró alrededor de las 7:30, a pocos metros de la intersección con Oris de Roa. Tras una alerta recibida por el Comando Radioeléctrico, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron el vehículo volcado sobre la banquina sur, en cercanías del río.

Dentro del Renault 19, de color negro, se encontraba el conductor, quien murió como consecuencia del accidente. La Policía inició las actuaciones para establecer cómo se produjo el vuelco y qué ocurrió en los momentos previos.

Investigan las circunstancias del accidente

De acuerdo con la información policial, el vehículo habría circulado desde el sector del puente de cemento en dirección al barrio Las Margaritas. Hasta el momento no se habían localizado testigos directos que pudieran aportar información sobre la secuencia del accidente.

Personal de Policía Científica y de Investigaciones trabajaba para determinar las circunstancias del hecho y establecer qué llevó al conductor a perder el control del vehículo.

El impacto también provocó daños en la infraestructura eléctrica. La columna de media tensión fue derribada y la interrupción del servicio afectó a vecinos del barrio Las Margaritas y a usuarios abastecidos por el transformador ubicado en inmediaciones de Murga y Musters.

La Cooperativa Eléctrica debía aguardar la finalización de las pericias policiales para ingresar al sector y comenzar los trabajos necesarios para reconstruir la línea y avanzar con el restablecimiento del suministro.

AM