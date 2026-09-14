Brigadistas de Chubut: convocarán a una mesa técnica para avanzar en mejoras salariales

El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, confirmó que se llevará adelante una mesa técnica con representantes de los trabajadores para analizar los reclamos del sector de brigadistas, principalmente vinculados con mejoras salariales y condiciones laborales.

Según detalló, luego del encuentro se elevarán los resultados a las áreas correspondientes para avanzar en una instancia paritaria. “Después comentaremos los resultados de la mesa técnica al ministro de Economía, al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Trabajo, a fin de poner una fecha para las paritarias y ya consensuar el aumento o las mejoras salariales que van a requerir ellos”, señaló.

El funcionario reconoció que el sector viene sin una instancia de negociación salarial desde el año pasado. “El sector de los brigadistas, desde el año pasado que no teníamos paritarias, en realidad desde casi el mes de septiembre, así que bueno, vemos con buena cara de poder juntarnos, discutir una mejora salarial para ellos y escucharlos también que es lo que estaríamos necesitando”, sostuvo.

En cuanto a los pedidos relacionados con las condiciones de trabajo, Nievas destacó principalmente el equipamiento destinado a los brigadistas. Además, adelantó que se inició la compra de nueva indumentaria. “También ahora estamos iniciando compra ya de borcegos y pantalones para reponer y con el tema de indumentaria, a medida que se va rompiendo, se va reponiendo”, explicó.

Nievas aclaró que el sistema de reposición será de acuerdo con las necesidades de cada trabajador: “O sea, no es que se le va a entregar a todos, sino que a aquella persona que se le rompa alguna camisa o pantalón, se le va a reponer igualmente con los borcegos”.

Actualmente, el área de incendios cuenta con 265 agentes destinados específicamente al combate. “De incendios son 265 agentes distribuidos en lo que es área de combate, en la parte de combatientes de incendios directamente. Después tenemos un área de comunicaciones, un área de servicios, un área administrativa”, detalló.

A esa estructura se suma el personal del resto de la Secretaría de Bosques. “Y después tenemos lo que es el resto de la secretaría, aproximadamente unos 100 agentes más, donde tenemos 23 contratados”, agregó.

Por otra parte, el secretario se refirió a la subcentral de incendios y explicó que se continúa trabajando en la puesta a punto del edificio y la incorporación de equipamiento.

“La subcentral, lo que se inauguró fue el edificio, se fue incorporando equipamiento, las camas, colchones, la sala de radio. Y bueno, estamos trabajando con todo el sistema de comunicación y unos últimos arreglos”, indicó.

Nievas señaló que, una vez finalizados los trabajos pendientes, la Secretaría de Bosques quedará a cargo del edificio. “Ya estamos terminando el vínculo con la empresa y bueno, a partir de ahí ya la secretaría quedaría a cargo de todo el edificio para poder hacer algunas mejoras y eso”, explicó.

Finalmente, destacó la utilidad que tuvo la infraestructura durante la última temporada de incendios: “Realmente este edificio nos ha dado un espacio para poder estar más cómodos, poder recibir gente. Siempre queda algo para solucionar en todas las horas, pero realmente nos ha dado un buen uso. Lo hemos dado principalmente el año pasado con los incendios que tuvimos en esa zona”.

R.G