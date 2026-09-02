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Por Redacción Red43

Opciones de financiamiento para emprendedores

Paula Botto explicó cómo se acompaña a los emprendedores locales, los criterios para seleccionar proyectos y las distintas alternativas de financiamiento disponibles desde el Municipio y la Provincia.
Por Redacción Red43

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Desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo se lleva adelante una línea de aportes destinada a emprendedores que presentan proyectos y atraviesan un proceso de selección. Según explicó Botto, la iniciativa busca acompañar a quienes necesitan respaldo financiero para sostener, ampliar o resolver necesidades puntuales de sus emprendimientos.

 

“Entendemos que hay numerosos emprendedores en la localidad que necesitan acompañamiento financiero”, señaló la funcionaria, y explicó que la selección se realiza de acuerdo con distintos criterios de prioridad.

 

Los aportes contemplan la devolución del 100% del monto otorgado. En ese sentido, Botto remarcó que la evaluación también tiene en cuenta el momento en el que se encuentra cada emprendimiento, ya que las necesidades pueden variar según su etapa de desarrollo.

 

“Muchas veces, evaluando el estadío del emprendedor, es lo que permite que se sostenga o que crezca o que solucione alguna problemática particular del momento”, sostuvo.

 

Además del financiamiento, desde la Subsecretaría trabajan en otras formas de acompañamiento, ya que no todos los proyectos requieren necesariamente un aporte económico. Para ello cuentan con un equipo de profesionales y articulan con ADRE para analizar las necesidades de cada emprendedor y acompañar su evolución.

 

Botto también destacó la posibilidad de acceder a herramientas provinciales, entre ellas la línea Chubut Emprende, que cuenta con su propio procedimiento de presentación y selección de proyectos.

 

La funcionaria explicó que, por la escala de los productores y emprendedores de la localidad, el acceso a líneas de crédito bancarias tradicionales puede resultar más complejo. “Para nuestros emprendedores es más difícil acceder a esos financiamientos”, indicó.

 

En este contexto, señaló que reciben numerosas presentaciones y que uno de los principales desafíos consiste en determinar qué necesita cada proyecto para poder avanzar. “No siempre lo que se necesita es financiamiento”, remarcó Botto, al destacar la importancia de combinar las herramientas económicas con asesoramiento y acompañamiento profesional.

 

 

 

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