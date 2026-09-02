Crianza respetuosa: de qué se trata y a qué apunta

El Día Internacional de la Crianza Respetuosa plantea una mirada profunda sobre las dinámicas familiares y el impacto de los vínculos en la infancia. Lejos de ser una corriente permisiva o una moda pasajera, esta perspectiva apunta a desnaturalizar la violencia física y verbal, promoviendo espacios donde la empatía y la autoridad firme reemplacen al castigo y al miedo.

En la Argentina, las estadísticas señalan que seis de cada diez chicos son criados mediante métodos disciplinarios violentos. Desde Unicef explicaron que la crianza respetuosa consiste en entender la relación con los hijos desde el respeto mutuo, la empatía y la validación de sus emociones, garantizando sus derechos en todo momento. En ese marco, la organización remarcó: "Criar de manera respetuosa no significa falta de límites o permisividad, sino que implica establecer normas claras desde el afecto y la contención, entendiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada niño o niña".

Especialistas destacan cinco beneficios centrales de este modelo para el crecimiento: fortalece la autoestima y el autoconcepto, mejora sustancialmente la comunicación familiar, fomenta la inteligencia emocional, estimula la autonomía con responsabilidad y actúa como un factor clave para prevenir problemas de salud mental en la vida adulta.

Sin embargo, para garantizar una crianza plenamente respetuosa resulta indispensable contar con las condiciones materiales que permitan cubrir las necesidades básicas de salud, educación, alimentación y desarrollo integral. En el contexto socioeconómico actual, esto representa un desafío complejo para la mayoría de las familias.

Según los últimos relevamientos sobre la pirámide social en la Argentina, cerca del 78% de los hogares se ubica entre la clase baja y la media baja. A la par, la Canasta Básica de Crianza que mide el INDEC sitúa el costo de sostener a un niño o niña entre los 545 mil y los 697 mil pesos mensuales, contemplando tanto los bienes y servicios fundamentales como el valor económico de las tareas de cuidado.

El desafío de este paradigma reside en no confundir el respeto con la permisividad ni con la ausencia de normas. La autoridad del adulto sigue siendo un sostén indispensable para la estructuración psíquica de la niñez; la diferencia central radica en ejercerla desde la calma, la claridad y la coherencia, entendiendo que educar con firmeza no exige recurrir a la violencia ni al maltrato.

EBW