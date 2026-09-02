Capacitación en Esquel por el mes de la Prevención del Suicidio

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Gobierno del Chubut, a través de distintas áreas provinciales, llevará adelante durante septiembre una agenda integral de actividades, capacitaciones y acciones de sensibilización destinadas a fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de situaciones relacionadas con la salud mental.

En una reunión de trabajo realizada este martes en Rawson, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; y representantes de las áreas de Salud y Chubut Deportes avanzaron en la definición del cronograma de actividades que se llevaran a cabo durante septiembre.

Las iniciativas forman parte del trabajo preventivo que impulsa la gestión provincial y contemplan instancias destinadas a agentes estatales, referentes de clubes e instituciones deportivas y personas que trabajan diariamente con niños y adolescentes.

La agenda incluirá capacitaciones en Esquel, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, además de una actividad encabezada por Gastón Pauls en la ciudad petrolera y la puesta en marcha de una formación obligatoria para trabajadores de distintos organismos del Estado Provincial.

Salud mental en niños y adolescentes

Una de las principales propuestas será desarrollada por la Fundación INECO, en colaboración con Chubut Deportes, y estará orientada a la prevención, detección y abordaje de situaciones relacionadas con la salud mental de niños y adolescentes en ámbitos deportivos.

El ciclo buscará fortalecer las capacidades de quienes trabajan cotidianamente con las infancias y adolescencias, brindándoles conocimientos y recursos prácticos para generar entornos deportivos seguros y protectores, reconocer tempranamente señales de alerta y actuar adecuadamente ante situaciones que requieran intervención o derivación.

Los contenidos estarán organizados en torno a tres ejes centrales: sensibilización, mecanismos de prevención y detección temprana.

El viernes 18 se desarrollará una capacitación virtual para Esquel. La primera capacitación presencial se realizará el martes 15 de septiembre y estará destinada a participantes de Trelew, Rawson y zonas aledañas. El miércoles 16 habrá una segunda instancia presencial en Comodoro Rivadavia, mientras que el martes 22 se hará lo propio con Puerto Madryn.

Charla de Gastón Pauls en Comodoro Rivadavia

La agenda comenzará el 3 de septiembre en Comodoro Rivadavia, con una charla del actor y conductor Gastón Pauls, vinculada a la prevención de las adicciones.

En el marco de esa actividad, la Secretaría de Salud del Chubut firmará un convenio de cooperación con La Casa de Cultura de la Calle, una ONG dedicada a la prevención de adicciones y consumos problemáticos y el cuidado de la salud mental. El acuerdo plantea asumir esta problemática como una prioridad pública, que requiere compromiso político, continuidad en el tiempo y articulación entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil.

La iniciativa se suma a las distintas acciones planificadas desde la Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones para reforzar la prevención y avanzar en un abordaje integral de las problemáticas vinculadas a la salud mental.

Capacitación obligatoria para agentes estatales

Otra de las acciones previstas será la puesta en marcha de un plan de capacitación sobre abordaje de emergencias en salud mental para empleados estatales provinciales de diferentes organismos. La iniciativa dará cumplimiento a la Ley Provincial I N° 841 y tendrá como objetivo brindar herramientas a aquellos trabajadores que, por las características de sus funciones, pueden convertirse en el primer punto de contacto con una persona que atraviesa una crisis.

En una primera etapa estará dirigida a personal de mesas de entrada de hospitales, integrantes de la Policía y Bomberos Voluntarios, entre otros actores. La formación será online, asincrónica y obligatoria, y abordará aspectos vinculados con la prevención, intervención y asistencia ante emergencias de salud mental. En una segunda etapa se prevé ampliar el alcance de la capacitación a personal de municipios, clubes y otras instituciones que mantienen contacto cotidiano con niños y adolescentes.

En ese marco, el viernes 25 de septiembre se realizarán en la Legislatura del Chubut las Jornadas Provinciales de Salud Mental. Convocadas por la Dirección Provincial de Salud Mental Comunitaria, reunirán a representantes de las cuatro áreas programáticas con tres propósitos: reconstruir el mapa actualizado de la red provincial, poner en común las modalidades de trabajo de cada territorio, y elaborar de manera participativa la agenda provincial de salud mental para el año 2027.

AMD