Trevelin cerró agosto con más heladas y déficit de lluvias

El Campo Experimental Agroforestal Trevelin del INTA difundió el informe meteorológico correspondiente a agosto de 2026, con registros que reflejan un mes más frío de lo habitual y un déficit hídrico que continúa acumulándose durante el año.

Durante agosto, la temperatura media fue de 3,3 °C, casi dos grados por debajo del promedio histórico para el mes, establecido en 5,1 °C. Además, se registraron 20 días de heladas, frente a los 16 días que marca el promedio histórico.

La temperatura máxima absoluta alcanzó los 15,6 °C, mientras que la mínima llegó a -8,1 °C.

Más lluvia en agosto, pero déficit anual

En cuanto a las precipitaciones, agosto registró 133,5 milímetros, superando en aproximadamente un 10% el promedio histórico de 122,2 mm para ese mes.

Sin embargo, el balance acumulado continúa siendo deficitario. Hasta agosto, Trevelin acumuló 484,7 mm, frente a los 748 mm que marca el promedio histórico para el mismo período. Esto representa apenas el 64% de las precipitaciones esperadas y un faltante cercano a los 250 milímetros.

El registro del INTA también muestra que las precipitaciones estuvieron por debajo de los valores históricos durante varios meses del año, especialmente entre mayo y julio, mientras que agosto fue el primer mes del invierno en superar el promedio histórico.

AMD