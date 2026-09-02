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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin cerró agosto con más heladas y déficit de lluvias

El informe del INTA mostró temperaturas por debajo de lo habitual y una marcada falta de precipitaciones acumuladas durante 2026. 
Por Redacción Red43

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El Campo Experimental Agroforestal Trevelin del INTA difundió el informe meteorológico correspondiente a agosto de 2026, con registros que reflejan un mes más frío de lo habitual y un déficit hídrico que continúa acumulándose durante el año.

 

Durante agosto, la temperatura media fue de 3,3 °C, casi dos grados por debajo del promedio histórico para el mes, establecido en 5,1 °C. Además, se registraron 20 días de heladas, frente a los 16 días que marca el promedio histórico.

 

La temperatura máxima absoluta alcanzó los 15,6 °C, mientras que la mínima llegó a -8,1 °C.

 

 

 

 

 

Más lluvia en agosto, pero déficit anual

 

 

 

En cuanto a las precipitaciones, agosto registró 133,5 milímetros, superando en aproximadamente un 10% el promedio histórico de 122,2 mm para ese mes.

 

Sin embargo, el balance acumulado continúa siendo deficitario. Hasta agosto, Trevelin acumuló 484,7 mm, frente a los 748 mm que marca el promedio histórico para el mismo período. Esto representa apenas el 64% de las precipitaciones esperadas y un faltante cercano a los 250 milímetros.

 

El registro del INTA también muestra que las precipitaciones estuvieron por debajo de los valores históricos durante varios meses del año, especialmente entre mayo y julio, mientras que agosto fue el primer mes del invierno en superar el promedio histórico.

 

 

 

 

 

 

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