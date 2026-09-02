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Por Redacción Red43

¿Balotaje en 2027? Dos encuestas muestran a Milei y al peronismo como protagonistas

Dos relevamientos nacionales realizados en agosto muestran a La Libertad Avanza y al peronismo claramente por encima del resto de los espacios, aunque difieren en los nombres que aparecen al frente de la carrera presidencial.
Por Redacción Red43

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A poco más de un año de las elecciones de 2027, dos encuestas nacionales muestran un escenario de fuerte polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, con una eventual segunda vuelta como uno de los escenarios posibles.

 

El estudio realizado por Synopsis entre el 10 y el 18 de agosto, sobre 1.224 casos, muestra prácticamente un empate entre ambos espacios: el peronismo alcanza el 35,7% y La Libertad Avanza el 35,5%, una diferencia de apenas 0,2 puntos.

 

La encuesta también señala que el 60,2% prefiere un cambio frente al 35,6% que opta por la continuidad. Además, el 47,3% afirma que no quiere que LLA gane las elecciones, mientras que el 36,7% expresa rechazo a una victoria del peronismo.

 

 

Otra encuesta, otro escenario

 

 

El relevamiento de Equipo Mide, realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre 1.946 casos, ubica a La Libertad Avanza con el 30%, seguida por el kirchnerismo con 20% y el peronismo no kirchnerista con 13%.

 

En la medición por candidatos, Javier Milei alcanza el 28% y Axel Kicillof el 22%. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con 7%; Sergio Massa, con 6%; y Victoria Villarruel, con 5%.

 

El estudio también refleja un escenario complejo para el Gobierno: 63% considera que el país va en la dirección equivocada, 58% desaprueba la gestión y otro 58% cree que la economía empeorará durante los próximos seis meses.

 

 

Un escenario todavía abierto

 

 

Aunque las mediciones presentan diferencias, ambas coinciden en ubicar a LLA y al peronismo claramente por encima del resto. Con más de un año por delante, los resultados no permiten anticipar una elección, pero sí muestran un escenario en el que una disputa entre ambos espacios y un eventual balotaje aparecen como posibilidades concretas.

 

 

AMD

 

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