°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 necrologicas
27 de Agosto de 2026
necrologicas |
Por Redacción Red43

María Alicia Mussio QEPD

Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ha dejado de existir en Esquel la sra. María Alicia Mussio, a la edad de 82 años.

 

Su desaparición física enluta a las familias Mussio, Suarez, Bustamante, Bellaqui y otros.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora y por mes desde septiembre?
2
 Merienda libre: una nueva propuesta gastronómica
3
 Así quedó la Ruta 71 tras el aluvión que socavó gran parte de la calzada
4
 Alerta amarilla por nevadas y lluvias: cuáles son las zonas afectadas en Chubut
5
 Tango sin límites de edad ni experiencia: presentan una nueva propuesta en Esquel
1
 Bomberos recibió nuevos reflectores portátiles y artículos de limpieza
2
 Crianza respetuosa: taller para familias en Esquel
3
 Noche de terror en Esquel este domingo
4
 Vuelven las funciones al Cine Municipal con una doble propuesta en cartelera
5
 Corte de luz programado para este viernes: será durante dos horas
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -