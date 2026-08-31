Cómo estará el tiempo en Esquel este lunes 31 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada invernal e inestable en Esquel para el inicio de la semana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0°C en las primeras horas del día y una máxima que alcanzará los 6°C hacia la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente nublado a cubierto a lo largo de todo el lunes, con una alta probabilidad de precipitaciones. Se prevé el desarrollo de lluvias aisladas e intermitentes, con la posibilidad de registrar nevadas débiles o aguanieve en las zonas altas que rodean a la ciudad.

El viento soplará de manera leve a moderada predominantemente desde el sector oeste y noroeste, con velocidades estimadas entre 10 y 20 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica fría durante toda la jornada.