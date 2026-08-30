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Por Redacción Red43

Esquel arranca el domingo con frío: qué se espera para la tarde y la noche

El cielo estará mayormente nublado y la máxima alcanzará los 10°C, con viento fuerte y probabilidad de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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El domingo se presenta frío en Esquel, con unos 4°C durante la mañana y cielo algo a parcialmente nublado. El viento del oeste soplará entre 13 y 22 km/h, aunque irá ganando intensidad con el correr de las horas.

 

La temperatura llegará a los 10°C durante la tarde, la máxima prevista para este domingo. Será también el momento de mayor presencia del viento, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

Las condiciones podrían cambiar hacia el final del día. Para la tarde y la noche se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche se esperan lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 3°C.

 

El viento rotará al sudoeste durante la noche y continuará con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Así, el domingo tendrá una jornada fría, con una tarde ventosa y posibilidades de lluvia hacia el cierre.

 

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