Esquel arranca el domingo con frío: qué se espera para la tarde y la noche

El domingo se presenta frío en Esquel, con unos 4°C durante la mañana y cielo algo a parcialmente nublado. El viento del oeste soplará entre 13 y 22 km/h, aunque irá ganando intensidad con el correr de las horas.

La temperatura llegará a los 10°C durante la tarde, la máxima prevista para este domingo. Será también el momento de mayor presencia del viento, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Las condiciones podrían cambiar hacia el final del día. Para la tarde y la noche se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche se esperan lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 3°C.

El viento rotará al sudoeste durante la noche y continuará con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Así, el domingo tendrá una jornada fría, con una tarde ventosa y posibilidades de lluvia hacia el cierre.