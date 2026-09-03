Chubut renueva durante septiembre las muestras artísticas del Centro Cultural Provincial

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, renueva durante septiembre las muestras que se exponen en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson. Con entrada libre y gratuita, se exhibirán tres nuevas propuestas que acercarán al público diferentes expresiones del arte, la identidad, la memoria y el patrimonio cultural de la provincia.

Del 4 al 28 de septiembre estarán abiertas las muestras “Bien del Sur”, “La profundidad de las ballenas” y “Rostros de Resiliencia”, que podrán recorrerse durante todo el mes en los distintos espacios del Centro Cultural de la capital provincial.

“Bien del Sur”

En el marco del Mes de la Juventud se presentará “Bien del Sur”, una muestra colectiva que reúne a artistas vinculados a Chubut y a la escena artística patagónica, con el objetivo de visibilizar el arte sureño, joven y emergente y poner en diálogo diferentes miradas, lenguajes y experiencias sobre el territorio.

“Bien del Sur” es un movimiento gestado por Agustina Vázquez, Martina Acevedo y Joaquín Sánchez Trabol y llega al Centro Cultural Provincial con su décima edición.

La exposición reúne obras que exploran memorias, paisajes afectivos, mitologías regionales, archivos familiares, experiencias migratorias e imaginarios populares, construyendo distintas formas de pensar, recordar y representar Chubut desde el arte contemporáneo.

La propuesta constituye además una oportunidad para acercarse a las voces, miradas y sensibilidades de una nueva generación de artistas del sur y conocer las diferentes formas en las que interpretan y representan el territorio que habitan.

“La profundidad de las ballenas”

Otra de las propuestas que podrá visitarse durante septiembre será “La profundidad de las ballenas”, de Mariana Lanfiutti, una muestra que reúne la obra y el proceso de creación del libro homónimo.

La exposición se presenta en el marco del Día Nacional de la Ballena, que se conmemora cada 25 de septiembre, y propone un acercamiento al mundo de las ballenas francas a través de imágenes, historias y registros construidos durante años de trabajo.

La ciencia, el arte, la observación y la sensibilidad se combinan en un recorrido que permite conocer más sobre estos grandes habitantes del océano y, al mismo tiempo, invita a reflexionar acerca de la relación de las personas con otras especies y con los ecosistemas que comparten.

La muestra permitirá además conocer las historias que forman parte del libro y descubrir las distintas etapas que atravesó su proceso creativo.

“Rostros de Resiliencia”

La programación de septiembre se completará con la muestra fotográfica “Rostros de Resiliencia”, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se recuerda cada 5 de septiembre, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 13 de septiembre.

Se trata de la primera muestra fotográfica dedicada a visibilizar las historias, identidades y el legado cultural de mujeres Mapuche y Mapuche-Tehuelche contemporáneas de distintas regiones de la provincia del Chubut.

A través de fotografías, historias y datos biográficos, la exposición recupera los rostros y las trayectorias de mujeres de la cordillera, la meseta, la zona sur, la costa y el valle, poniendo especialmente en valor sus saberes y los múltiples roles que desempeñan dentro de sus comunidades.

Kimche, pillankuse, camaruqueras, kultruneras, ulkantufe, werken, longko, tejedoras, artesanas y crianceras, entre otros roles, forman parte de un recorrido atravesado por la memoria, la identidad, el territorio y la transmisión cultural.

“Rostros de Resiliencia” propone también un ejercicio de memoria colectiva que busca reconocer tanto a las mujeres que dejaron su huella como a aquellas que en la actualidad continúan sosteniendo y transmitiendo saberes fundamentales para sus comunidades.

De esta manera, la exposición invita a conocer sus historias y mantener viva una memoria que forma parte del patrimonio cultural de la provincia.

Tres propuestas con entrada libre y gratuita

Las tres muestras estarán abiertas al público del 4 al 28 de septiembre y podrán visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, en el Centro Cultural Provincial, ubicado en Federicci 216 de Rawson. La entrada es libre y gratuita.

R.G