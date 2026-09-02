Banco del Chubut: un año de gracia y hasta 72 cuotas para refinanciar deudas de tarjetas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero destinado a los empleados de la Administración Pública Provincial, incorporando las deudas en mora por tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut.

De esta manera, el programa permitirá cancelar y refinanciar deudas mantenidas con mutuales, cooperativas financieras y tarjetas de crédito del Banco del Chubut, bajo las mismas condiciones preferenciales ya vigentes: un año de gracia para el pago de capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

La medida amplía el alcance de una herramienta que ya permitió refinanciar, al 2 de septiembre, más de $1.230 millones de deuda con mutuales y cooperativas, generando alivio para 305 familias chubutenses.

En paralelo, el Gobierno Provincial dispuso el envío de un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, orientado a facilitar la regularización de deudas bancarias y establecer límites a los descuentos que se realizan sobre los salarios de los trabajadores del sector público provincial.

La iniciativa crea un Programa de Alivio Financiero para residentes de Chubut que registren deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, entre las demás condiciones previstas en la normativa.

El proyecto contempla la posibilidad de refinanciar dichas obligaciones mediante créditos especiales con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades financieras que adhieran podrán ofrecer condiciones aún más favorables, con tasas menores o plazos superiores.

Para promover su participación, se prevé una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos aplicable a los ingresos generados por los créditos otorgados dentro del programa.

“Queremos que el crédito vuelva a tener una finalidad social concreta. Mientras la Provincia aporta un incentivo fiscal para que las entidades que se sumen puedan ofrecer mejores condiciones, el sector financiero pone a disposición herramientas para aliviar el endeudamiento de los vecinos”, expresó Torres.

Además, el proyecto incorpora un régimen de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. Los descuentos por préstamos y demás obligaciones alcanzadas no podrán superar el 25% de la remuneración bruta, y, una vez efectuadas las deducciones, el agente deberá conservar al menos un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento y también se establecerá un límite máximo al Costo Financiero Total de los créditos cobrados mediante descuento de haberes, tomando como referencia la tasa de préstamos personales informada mensualmente por el Banco del Chubut.

R.G