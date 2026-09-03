Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió

Un brutal crimen conmocionó a Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México: cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda y un nene de cinco años logró sobrevivir escondido debajo de una cama. Por el hecho fue detenido un hombre de nacionalidad argentina, señalado como uno de los principales sospechosos.

El pequeño quedó solo en medio de la masacre. Al escuchar los disparos, se escondió y permaneció inmóvil durante horas, mientras el atacante continuaba con el crimen. Su decisión terminó salvándole la vida.

El ataque y el sospechoso argentino

El principal acusado fue identificado como Diego Sebastián Rozen, un hombre argentino que era socio comercial de una de las víctimas. Según la reconstrucción del caso, había ingresado a la vivienda con autorización de Ana Paola, esposa del músico Jonathan “Honas” Meléndez y embarazada de cinco meses.

El ataque comenzó cuando Rozen habría reducido a la mujer y a su hija de tres años. También habría atado al perro de la familia. Un trabajador de la vivienda, Alexis “N”, salió de una habitación luego de escuchar los disparos y también fue asesinado.

Poco después llegó Meléndez. El agresor lo habría confrontado por una presunta deuda de 300 mil pesos, antes de atarlo, amordazarlo y matarlo.

Mientras todo esto ocurría, el hijo de cinco años del músico permanecía escondido debajo de una cama.

El alerta que permitió descubrir al sobreviviente

Antes del ataque, Meléndez había enviado un mensaje a un amigo en el que le pidió que avisara a las autoridades si durante la noche dejaba de responder sus llamadas. La advertencia terminó siendo clave para que se activara el operativo.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda y comenzaron a revisar las habitaciones, encontraron al pequeño con vida debajo de la cama. Estaba aterrorizado, pero había conseguido sobrevivir permaneciendo oculto durante horas.

La investigación permitió identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo utilizado para escapar. Además de Rozen, de nacionalidad argentina, fue detenido Gerardo “N”, mientras continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la masacre.

A.M.D