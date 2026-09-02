Buscan transformar la portada de acceso a Esquel en un nuevo atractivo turístico

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, adelantó que la portada de acceso a la ciudad será sometida a un proceso de transformación para convertirla en un punto icónico y sumar un nuevo atractivo para quienes ingresan a Esquel.

El jefe comunal explicó que todavía resta definir el proyecto junto a los profesionales. “Depende de lo que establezcan los arquitectos. Se puede mantener parte de la estructura o modificarla completamente esa portada”, señaló.

En ese sentido, Taccetta destacó que la intención es generar un espacio que invite a quienes llegan a detenerse y tomar fotografías.

“Queremos que sea algo icónico, que al ingresar a la ciudad la gente baje, se saque una foto y que eso nos permita tener otro atractivo más dentro de la ciudad”, afirmó.

La obra será incluida dentro del Plan Galina y, según explicó el intendente, forma parte de una serie de proyectos presentados por el Municipio que fueron aprobados por el Gobierno provincial.

A este paquete de obras se sumarán 10 cuadras de pavimento de hormigón, cuyo convenio será firmado con el gobernador Ignacio Torres el próximo 9 de septiembre.

Del total, ocho cuadras estarán ubicadas sobre Gobernador Tello, una arteria por la que circula el transporte urbano y que requiere un mantenimiento constante debido al nivel de tránsito. Las otras dos serán sobre Hermanos Paredes, un sector donde los vecinos reclaman la obra desde hace años.

“Las queremos hacer de hormigón. Es un presupuesto mucho más elevado que una cuadra de adoquines, pero creemos que es necesario por la cantidad de tránsito que tiene ese sector de la ciudad”, puntualizó.

R.G