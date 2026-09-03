La Legislatura aprobó una medida clave para los productores ganaderos de Chubut

La Legislatura del Chubut sancionó por amplia mayoría la ley que prorroga la eximición del cobro del Impuesto Inmobiliario a los establecimientos ganaderos productivos ubicados en Chubut y fuera de los ejidos municipales, durante el período fiscal 2026.

La sanción se dio durante la sesión ordinaria de este jueves, que fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna. La iniciativa fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Chubut Unido y Compromiso Chubut. Arriba Chubut acompañó con la sola excepción de la diputada Norma Arbilla, mientras que los bloques del PICH y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto.

La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo acompañar a los productores para hacer frente a la crisis del sector, mediante medidas excepcionales y transitorias que permitan aliviar la carga impositiva.

La ley establece que los pagos que hubieran realizado los contribuyentes alcanzados durante este período 2026 serán imputados como pagos a cuenta del gravamen correspondiente a 2027 y, de existir remanente, a los períodos fiscales subsiguientes.

También se prorrogan los vencimientos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024, ubicados dentro de la provincia y fuera de los ejidos municipales, que sean alcanzados por este beneficio.

La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) estará a cargo de la aplicación de la normativa, que alcanza a los establecimientos ganaderos y sus actividades conexas que se encuentren productivos.

La fundamentación de la ley señala que la iniciativa busca dar continuidad a una política de acompañamiento al sector ganadero provincial, mediante medidas de carácter excepcional y transitorio que permitan aliviar las obligaciones fiscales, preservar la continuidad de las explotaciones y contribuir al sostenimiento de una actividad de relevancia económica, productiva y territorial para Chubut.

Ayuda fiscal

Al fundamentar la iniciativa del Ejecutivo, el diputado Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, explicó que la ley tiene como finalidad eximir del pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente al período fiscal 2026 a aquellos inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera, que se encuentren en el ejido provincial y fuera de los ejidos municipales.

Además, señaló que se invita a los municipios a adherir para que el beneficio pueda alcanzar a todos los ganaderos de la provincia. En ese sentido, recordó que la medida tiene como antecedente la Ley XXIV N° 111, que otorgó beneficios fiscales con la intención de brindar alivio al sector.

Bowman destacó la importancia de la medida para el interior provincial y, especialmente, para los pequeños y medianos productores, que cuentan con menores posibilidades económicas para afrontar la crisis del sector y las cargas impositivas.

Según indicó, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios contabiliza unos 8.600 productores registrados con actividad. Aclaró, sin embargo, que el beneficio no alcanza necesariamente a todos los inmuebles, ya que deberán acreditar la exclusividad de la actividad ganadera de acuerdo con la reglamentación de la ley.

Medianos y pequeños productores

El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos de la oposición y destacó que, de los aproximadamente 8.000 establecimientos, cerca del 90% corresponden a pequeños y medianos productores.

Hollmann también recordó las medidas adoptadas por la Provincia luego de que el Gobierno Nacional decidiera discontinuar los programas ProLana y Mohair. Según señaló, la gestión provincial decidió dar continuidad a esos programas con fondos propios y hacerse cargo tanto del personal que había quedado cesante como de la continuidad de las iniciativas.

Además, enumeró distintas contingencias que afectaron al sector en los últimos años, entre ellas sequías, emergencias ígneas, nevadas, sarna, tucura y ceniza volcánica.

Cuestionamientos

La diputada de Arriba Chubut Vanesa Abril acompañó el proyecto, aunque expuso reparos respecto de las políticas productivas que lleva adelante el Gobierno provincial.

Abril señaló que el campo viene reclamando respuestas del Estado Provincial desde hace tiempo y recordó que la Federación de Sociedades Rurales presentó una nota en la Legislatura solicitando una reunión ante la difícil situación que atraviesa el sector.

Consideró que la exención puede representar un paliativo, pero sostuvo que los productores también reclaman nuevas medidas y respuestas.

Por su parte, el presidente de la bancada Arriba Chubut, Juan Pais, cuestionó que el Gobierno no cuenta con una política productiva y puso como ejemplo la situación de la acuicultura.

Pais recordó que en marzo de 2025 presentó un proyecto para promocionar y desarrollar esa actividad como política de Estado, pero señaló que la iniciativa todavía no fue puesta en el orden del día.

Norma Arbilla, también de Arriba Chubut y única integrante de ese bloque que votó en contra, pidió mayores certezas respecto del modelo productivo para el campo y planteó la necesidad de definir el rumbo de la provincia y el futuro de los pequeños productores agropecuarios.

Rechazos y adhesiones

La diputada de Primero Chubut-CET Tatiana Goic justificó su rechazo al considerar que la ley no deja en claro quiénes son los beneficiarios de las medidas.

Goic cuestionó que no se precise quiénes son los verdaderos propietarios de las tierras alcanzadas por las exenciones y planteó además críticas vinculadas a las condiciones laborales en algunos establecimientos rurales.

En cambio, Mariela Williams, del mismo bloque, acompañó el proyecto y destacó las dificultades que atraviesa el sector por las sequías, cenizas, nevadas extraordinarias, depredadores, plagas y el bajo valor de la lana.

Desde el PICH, Andrea Toro rechazó la iniciativa al entender que no queda del todo claro el criterio mediante el cual se establecerán los beneficiarios de las exenciones impositivas.

Finalmente, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, también se opuso al proyecto al considerar que los pequeños productores más afectados por la crisis no están siendo alcanzados por estas políticas.

De esta manera, la Legislatura aprobó la prórroga de las exenciones impositivas para los productores ganaderos durante el período fiscal 2026, en una sesión donde la medida obtuvo una amplia mayoría y estuvo acompañada por un fuerte debate sobre la situación productiva de la provincia.

MA