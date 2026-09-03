Apuñalaron dos veces a un perro y ahora buscan identificar al agresor

Gaiman fue escenario este miércoles de un violento ataque contra un perro, que recibió dos puñaladas y terminó con una importante pérdida de sangre. El animal, llamado Terry, fue encontrado herido en el sector de Baraibar y trasladado de urgencia a una veterinaria.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente para asistirlo y lograron llevarlo para que recibiera atención veterinaria. Actualmente, Terry se encuentra recuperándose y su estado es favorable.

Según explicaron, el perro tiene dueño, aunque suele permanecer durante buena parte del día en la calle y recorrer distintos sectores de la localidad.

Hasta el momento no se pudo determinar quién fue el responsable de la agresión ni cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Buscan al responsable

Tras lo sucedido, vecinos solicitaron colaboración para intentar identificar a la persona que atacó al animal. La búsqueda apunta principalmente a quienes puedan aportar registros de cámaras de seguridad o hayan presenciado algún movimiento durante el momento del hecho.

La intención es reunir información que permita reconstruir lo ocurrido y determinar quién fue el responsable de las dos puñaladas que recibió Terry.

Foto: Jornada

MA