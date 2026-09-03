-2°
-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 03 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Gaiman
03 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Apuñalaron dos veces a un perro y ahora buscan identificar al agresor

El perro fue encontrado con una importante pérdida de sangre y trasladado de urgencia a una veterinaria de una localidad chubutense. Se recupera favorablemente y buscan identificar al responsable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Gaiman fue escenario este miércoles de un violento ataque contra un perro, que recibió dos puñaladas y terminó con una importante pérdida de sangre. El animal, llamado Terry, fue encontrado herido en el sector de Baraibar y trasladado de urgencia a una veterinaria.

 

Vecinos de la zona acudieron rápidamente para asistirlo y lograron llevarlo para que recibiera atención veterinaria. Actualmente, Terry se encuentra recuperándose y su estado es favorable.

 

Según explicaron, el perro tiene dueño, aunque suele permanecer durante buena parte del día en la calle y recorrer distintos sectores de la localidad.

 

Hasta el momento no se pudo determinar quién fue el responsable de la agresión ni cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

 

 

Buscan al responsable

 

 

Tras lo sucedido, vecinos solicitaron colaboración para intentar identificar a la persona que atacó al animal. La búsqueda apunta principalmente a quienes puedan aportar registros de cámaras de seguridad o hayan presenciado algún movimiento durante el momento del hecho.

 

La intención es reunir información que permita reconstruir lo ocurrido y determinar quién fue el responsable de las dos puñaladas que recibió Terry.

 

 

 

 

Foto: Jornada

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Mirta Leonor Crespo
2
 Futuros pasteleros de Esquel inician sus prácticas laborales
3
 Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió
4
 Caballos mutilados en Río Mayo: qué determinó la inspección de la Policía
5
 Dos años y medio de prisión para el enfermero que robó morfina en Esquel
1
 “El Club Andino Esquel es un lugar muy familiar”
2
 Torneo Abierto de Ajedrez en Esquel: cuándo es y cómo inscribirse
3
 Juliana Inés Mateo alcanzó el cuarto puesto en Slalom Gigante
4
 Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas
5
 La Chancletera llega a Trevelin con una noche de cumbia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -