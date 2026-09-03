Futuros pasteleros de Esquel inician sus prácticas laborales

El Centro de Formación Profesional N° 655 de la ciudad de Esquel impulsa distintas trayectorias de capacitación laboral para la comunidad. En esta oportunidad, la cohorte correspondiente al área de pastelería realizó una presentación de elaboración de petit four, tanto en variantes dulces como saladas, como antesala a lo que será su inserción en el ámbito del trabajo.

La instructora del área de gastronomía del centro, Gabriela Copponi, detalló la instancia formativa en la que se encuentran los estudiantes y adelantó los próximos pasos del trayecto. "Tenemos una cohorte de pasteleros y pasteleras que van a salir al mercado laboral. En el mes de octubre van a hacer sus prácticas y queríamos invitarlos a que conozcan el centro de formación, las capacitaciones que da", señaló Copponi. La profesional explicó que los alumnos realizarán sus prácticas profesionalizantes en establecimientos gastronómicos de la ciudad como Serenata, Reina Mora, Mesal y Gene.

Asimismo, la capacitadora remarcó la variedad de propuestas que ofrece la institución. "Hay un abanico dentro del centro. En el área gastronómica tenemos ayudante de panadero y cocineros. Después está todo el área de carpintería, electricidad, automotor, herrería, mozos y mucamas", indicó. Copponi agregó que las inscripciones se abren anualmente en el mes de febrero, momento en que se evalúa la oferta laboral para rotar los cursos, los cuales son anuales o cuatrimestrales, con dictado presencial entre dos y cuatro días a la semana según la especialidad.

Durante la jornada de presentación de petit four, alumnas del curso Iara Roberts y Camila Reynoso compartieron los detalles técnicos de las elaboraciones realizadas y su experiencia dentro del espacio de aprendizaje.

"La idea de hoy era hacer petit four, que son básicamente cosas dulces en tamaños fraccionados como para que sean bocados, ideal para el paladar y mesas dulces. Son pequeñas piezas que están hechas para comerse de dos a tres bocados. Los hicimos a través de hojaldrados, masas quebradas, masas batidas pesadas como budines y muffins, masas batidas livianas y galletitas. Después está la parte salada con pan brioche y hojaldres con relleno de cebolla caramelizada y queso", explicaron.

Respecto al proceso de aprendizaje y el enfoque del curso, Roberts expresó: "La gastronomía siempre me gustó. Quizás aprendí desde casa como un hobby, un pasatiempo, y ya después empecé a sentir esas ganas de profundizar, de tener conceptos. Súper recomiendo a la comunidad que estudie y se capacite en un centro de formación porque la profe no escatima conocimientos. Todo lo que nos puede enseñar lo expresa y eso está buenísimo porque te prepara para una jornada laboral o para un emprendimiento".

Por su parte, Reynoso resaltó la importancia de la enseñanza metodológica que reciben en el CFP N° 655: "Yo arrancá más que nada para nutrirme de más conocimientos. No nos basamos en recetas, sino más en la técnica, que si nos sale bien la técnica, por lo tanto nos sale la receta. Estamos expectantes, un poco nerviosos, pero también seguros porque no solamente son recetas, sino que nos prepara para saber porcentajes y cómo reemplazar ingredientes".

Las capacitaciones del Centro de Formación Profesional N° 655 buscan responder a las demandas del mercado laboral esquelense, conectando la etapa de instrucción con prácticas concretas en empresas y comercios de la región.

EBW