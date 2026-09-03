“Cine en Cofradía” propone una noche de cine, memoria y reflexión en Esquel

Este sábado 5 de septiembre se llevará adelante una nueva edición de “Cine en Cofradía: Fragmentos de lo humano”, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro y reflexión a partir del cine, la memoria y la palabra.

La actividad comenzará a las 19:30 horas en Cofradía Arte Sur, ubicado en Sáenz Peña 1668, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, la jornada contará con la proyección de dos obras que proponen diferentes formas de acercarse a la imagen y a los discursos sociales.

Una de ellas será “La Jetée”, dirigida por Chris Marker, una obra de ciencia ficción experimental que explora cuestiones relacionadas con el tiempo, los recuerdos y las imágenes en el contexto de un mundo marcado por la devastación.

También se proyectará “Palabras ajenas”, de Albertina Carri, una propuesta que trabaja sobre los discursos de poder, la violencia y el lenguaje desde una perspectiva poética y política.

La iniciativa plantea así un recorrido que vincula las películas con preguntas sobre el mundo contemporáneo, poniendo en discusión la mirada deshumanizada y el individualismo.

Luego de las proyecciones, se abrirá un espacio de charla e intercambio entre los asistentes, pensado para compartir impresiones y reflexiones a partir de las obras.

R.G