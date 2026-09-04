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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

"La reafirmación de nuestros derechos sobre las Islas no debería ser cuestión de debate"

Nahuel Niseggi, nuevo concejal del Frente Vecinal asumió el día de hoy y presentó un proyecto que reafirma la postura soberana sobre el tema que ha tomado relevancia nacional con el discurso de Milei.
Por Redacción Red43

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En la mañana de hoy, en el marco de la 11° Sesión Ordinaria del HCD de Esquel, asumió como concejal Nahuel Niseggi, en reemplazo de Evangelina Chamorro, por el Frente Vecinal Esquel.

 

Niseggi prestó juramento con su mensaje “Por el estado presente y garante de los derechos y del futuro de nuestros jóvenes, por nuestros científicos, médicos, docentes, vecinas y vecinos de Esquel que resisten a la motosierra, por el territorio, la soberanía y el desarrollo con justicia social”.

 

En su primera intervención como orador, adelantó la presentación de un proyecto para declarar de interés municipal la iniciativa federal “Cumbres por Malvinas”, impulsada por la Fundación Juana Azurduy.“Entendemos que Malvinas es de todos los argentinos y que trasciende las fronteras políticas. Sabemos que han habido declaraciones que admiran a Margaret Thatcher, sabemos que han llevado adelante acciones que dañan nuestra soberanía, incumplimiento de leyes, como por ejemplo, hace una semana había un barco británico petrolero en contra de las leyes provinciales de Tierra del Fuego, pero estaba aparcado en un puerto argentino”, señaló.

 

En ese marco, hizo referencia al mensaje del presidente en cadena nacional: “Ayer, por suerte, vimos un cambio, escucharon al pueblo y vimos una cadena nacional. Qué bien que utilicen la cadena nacional para transmitir mensajes al pueblo, en la cual, por suerte, dijo nuestro presidente que Malvinas no se discute, la reafirmación de nuestros derechos sobre las islas no debería ser cuestión de debate”.

 

 

El edil vinculó la soberanía de Malvinas con la soberanía científica, tecnológica y sobre los recursos naturales.“Soberanía es buscar la autonomía científica, tecnológica, empecemos a apoyar también a nuestros científicos, que nosotros en algún momento soñamos con tener un polo científico. Los invito a poner el cuerpo todo el tiempo por la soberanía. Este verano se va a cumplir la décima marcha por la soberanía del Lago Escondido”, sostuvo.

 

Y nivel local, marcó el rol de la Hidroeléctrica Futaleufú: “que se vence la licitación, se va a renovar y esperemos que seamos consecuentes, que no sea un mero acto para tratar de subir los números en una encuesta cuando hablamos de soberanía, y que de una vez por todas nos empiece a generar riquezas y por lo menos impacte en la provisión de energía eléctrica a nuestros vecinos. Eso sería realmente un acto de defensa de nuestra soberanía. Reafirmamos nuestra soberanía también sobre nuestro territorio, no solo sobre Malvinas, sino sobre todo nuestro territorio”, concluyó.

 

SL

 

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