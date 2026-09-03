-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 03 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad MPF Esquel
03 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Prisión efectiva por tenencia de un arma de fuego

Un operativo sobre la Ruta 40 terminó con una investigación judicial que sumó un acuerdo de juicio abreviado. El magistrado del caso homologó la condena dictada contra el imputado. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Diego Matías Arévalo recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo al asumir su responsabilidad penal y admitir las pruebas en su contra por la tenencia de un arma de fuego de guerra con la numeración suprimida. El fiscal Ezequiel Forti y el funcionario Jorge Kovacevich formalizaron un acuerdo de juicio abreviado junto con la Defensa Pública, el cual resultó homologado por el juez tras la confesión del imputado.

 

El hecho se registró el 15 de enero de 2024, cerca de las 14:30 horas, durante un operativo preventivo de tránsito en la Ruta Nacional 40, frente al ingreso al aeropuerto de Esquel. En el procedimiento, efectuado por la División Sustracción de Automotores y la Policía Patrimonial con el soporte de un can adiestrado, las autoridades requisaron un automóvil Volkswagen Fox. En una mochila que pertenecía a Arévalo, oculta entre ropa, el personal policial halló una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 milímetros con la numeración limada y un cargador con 10 cartuchos, sin contar con la habilitación legal correspondiente.

 

A pesar de que el proceso tenía fecha fijada para debate oral, el Ministerio Público Fiscal y la defensa notificaron al tribunal la aplicación del procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal. La parte defensora admitió la contundencia del material probatorio para un hecho detectado en flagrancia.

 

La Fiscalía presentó informes periciales, las actas del operativo, fotografías y la pericia técnica que ratificó que la pistola se encontraba apta para el disparo. Además, sumaron el informe del Registro Nacional de Reincidencia que confirmó antecedentes penales con una condena del 25 de abril de 2019.

 

El magistrado interviniente homologó el acuerdo al verificar la admisión voluntaria de la culpabilidad. La calificación legal encuadró en el artículo 189 bis y el artículo 45 del Código Penal, estableciendo la pena de dos años de prisión que corresponde al mínimo legal previsto para esta figura penal.

 

En el fallo, el juez declaró a Arévalo reincidente según lo estipulado en el artículo 50 del Código Penal y ordenó el decomiso y posterior destrucción de la pistola y las municiones incautadas. Una vez que la sentencia adquiera firmeza, transcurridos diez días hábiles de la notificación, el condenado será citado a su domicilio en Trelew para comenzar la ejecución de la pena en una dependencia penitenciaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Mirta Leonor Crespo
2
 “Polino” Alarcón y “La Monito” Williams: quiénes son y qué pasó con el hombre detenido en Trevelin
3
 Buscan transformar la portada de acceso a Esquel en un nuevo atractivo turístico
4
 Banco del Chubut: un año de gracia y hasta 72 cuotas para refinanciar deudas de tarjetas
5
 Futuros pasteleros de Esquel inician sus prácticas laborales
1
 ¿Un menor de 14 años puede ir preso? Qué cambia desde este sábado en Chubut
2
 El Teatro Nacional Cervantes estrena una obra en Lago Puelo con artistas de la Comarca
3
 Trelew tendrá un gran cierre del Telebingo Deportivo con Desakta2
4
 Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió
5
 ¿Se cayó ChatGPT? La falla que afectó a las principales IA este jueves
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -