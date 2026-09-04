Kadomoto encuestó a vecinos sobre el manejo de residuos y sus reclamos

La concejal de Unión por la Patria, Agostina Kadomoto, expuso en la sesión de este jueves los resultados de una encuesta sobre la gestión de residuos en Esquel que realizó en distintos barrios y que reunió alrededor de cien respuestas. Según explicó, su intención es que el relevamiento sea incorporado al Expediente 7624 del GIRSU para aportar información al debate.

Kadomoto señaló que la encuesta muestra que “el 67% de las personas afirma que separa los residuos” y que “el 96% considera que es algo importante”, aunque advirtió que dentro de ese porcentaje “una gran parte antes la separaba y ahora no la separa”.

Para la concejal, “el problema no es de conciencia ambiental, nosotros somos una ciudad que tenemos mucha responsabilidad ambiental, sino de continuidad del sistema, cuando la recolección diferenciada no vemos que funcione, cuando no sabemos después qué pasa con esos residuos, ese hábito que adquirimos se termina erosionando".

Sobre el conocimiento del funcionamiento de la planta de tratamiento, indicó que “el 34% dijo que sí, que sabía y después el 46% dijo que no sabe cómo funciona pero que sí le interesaría”, lo que a su entender habla de “un porcentaje de vecinos y de vecinas que les interesa la temática pero que no tienen información disponible”. En la misma línea, sobre la recolección diferenciada, afirmó que “un tercio de las personas dice que antes sabía y que ahora ya no sabe cuándo ni cómo se recolectan los residuos y otro tercio directamente nunca lo supo”, y remarcó que “esto habla de personas que no tienen la información y que por eso no terminan de adquirir este hábito”.

Otro de los datos relevados fue el de la capacitación, donde “el 65% de los encuestados dice que nunca recibió una capacitación sobre residuos desde que vive en Esquel frente a un 35% que sí la recibió”, pese a que la mayoría de quienes respondieron “viven en Esquel hace 10 años o más o 20 años o más, son la mayoría de personas que transitaron el inicio de la planta de residuos en nuestra ciudad”.

Respecto del Módulo 2, la concejal explicó que “el 47% dice que no escuchó hablar del módulo 2, un 46% sí y un 7% no está seguro” y sostuvo que “es una obra central que fue traída a la última sesión, en donde nos encontramos una obra en la que se gastó un montón de dinero que es de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y sobre la cual no tenemos información”.

Sobre la posibilidad de que la gestión de residuos genere empleo, detalló que “el 83% de las personas cree que la gestión de residuos puede generar fuentes de trabajo y un 14% que tal vez”, lo que para ella muestra “una ciudadanía predispuesta a involucrarse y valorar económicamente este aspecto”.

Pedidos de vecinos

Kadomoto indicó además que el 65% de los encuestados dejó comentarios en la pregunta abierta y que allí aparecieron “reclamos sobre los horarios y la regularidad de la recolección, la acumulación de bolsas en las esquinas, los horarios que no coinciden entre lo que se comunica y después lo que sucede, sumado a la falta de recolección que desalienta la separación”, además de “muchas preguntas sobre pedido de mayor difusión e información pública de cómo se tratan los residuos y el funcionamiento de la planta, muchos pedidos de educación ambiental, de concientización, algunos también sobre la posibilidad de que se fomente y se enseñe sobre el compostaje domiciliario”.

Un pedido puntual el de "mejoras en los puntos limpios y la disposición de los residuos voluminosos, personas que ponían ejemplos concretos sobre ramas u otros residuos que no sabían cómo disponer, a su vez también que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos que generamos, somos una sociedad que cada vez genera más residuos eléctricos y electrónicos y no sabemos cómo disponer de ellos”.

En el cierre de ese eje, trajo la situación de la comunidad Nahuelpan, a la que se acercó junto a sus compañeros a partir de la encuesta. “Sabemos que el agua que no es suficiente está contaminada, sabemos que se reporta la muerte de animales por el consumo de bolsas, que no tienen agua ni para el consumo humano ni para el consumo de sus animales”, expresó, y denunció “la situación de precarización laboral en la que se encuentran vecinos y vecinas de la comunidad Nahuelpan que son contratados bajo el título de bolseros, que tienen la tarea de salir con lluvia, con nieve, con frío, con viento a juntar las bolsas que se vuelan desde la planta de residuos hacia su territorio, tienen que salir juntarlas para que después sean en el mejor de los casos recogidas y vueltas a la planta, tienen contratos actualmente de tres meses sin elementos de seguridad para realizar este trabajo, sin condiciones laborales ni de estabilidad laboral ni de seguridad personal”.

En ese sentido, afirmó que “Nahuelpan sigue siendo zona de sacrificio, eso está en nuestras manos poder mejorar, poder cambiarlo y que la comunidad Nahuelpan forme parte integrada de la política de gestión porque están sufriendo las consecuencias directas de la planta de residuos”.

Salud mental en Esquel

Finalmente, la concejal se refirió al trabajo en la comisión de Promoción Social y anticipó que presentará una declaración de acompañamiento al proyecto de ley que busca declarar la emergencia nacional en salud mental. “Estamos en una crisis de salud mental en nuestra población, en nuestro país y nuestra ciudad no está exenta de esto”, dijo, y sostuvo que “en momentos de crisis económica, en momentos donde es más difícil ver un futuro posible para nuestros jóvenes y también para nuestros adultos, en momentos en los que la estabilidad es para algunos pocos, la salud mental está en juego, los padecimientos de salud mental cada vez ocupan un lugar más grande en nuestros centros de salud, en la atención hospitalaria, el suicidio es una de las principales causas de muerte en las personas jóvenes”.

Y concluyó: “es importante que desde este lugar también se hable de estas temáticas, que se concientice y que demos un mensaje de validación de lo que al otro le puede estar pasando vinculado a los padecimientos de salud mental y sobre todo líneas de comunicación claras, la guardia del hospital tiene una guardia de salud mental, en los centros de salud estamos siempre dispuestos a recibir, a charlar, a orientar para que entre todos podamos hacer un cambio”.