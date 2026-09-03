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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Piden prisión preventiva para un acusado de diversos hechos en la región

El imputado cuenta además con una causa penal pendiente de resolución en la ciudad de Trelew. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Fiscalía formalizó la investigación contra un hombre imputado por su presunta participación en varios hechos delictivos cometidos en la región. Durante la audiencia de apertura de la investigación, el Ministerio Público Fiscal detalló los elementos de prueba recolectados hasta el momento y solicitó la medida de prisión preventiva para garantizar la continuidad del proceso judicial.

 

Según expuso la funcionaria de fiscalía, Sofía Torres, el imputado cuenta además con una causa penal pendiente de resolución en la ciudad de Trelew. Ante este antecedente y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, Torres fundamentó la necesidad de que el acusado permanezca privado de la libertad mientras avanza la resolución de los procesos en su contra.

 

La localización y posterior detención del individuo se concretaron gracias al trabajo coordinado de la División Policial de Investigaciones (DPI). Las tareas de campo e inteligencia desarrolladas por el personal policial permitieron dar con el paradero del sospechoso y ponerlo a disposición de la justicia de manera inmediata para la realización de la audiencia.

 

El juez dispuso la prisión preventiva del imputado por el evidente riesgo de fuga, por el plazo de un mes, requerido por la Fiscalía.

 

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