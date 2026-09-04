Proponen regular el coworking e impulsar el turismo en Esquel

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal del Bloque PJ, Silvana Sánchez Albornoz, utilizó su hora de preferencia para presentar iniciativas orientadas a la actividad económica, comercial y turística de la ciudad, en el marco del balance sobre los niveles de ocupación registrados durante la temporada de invierno.

En su exposición en el recinto, la edil hizo referencia a un relevamiento nacional de la consultora Casa Tres sobre pautas de consumo durante el receso invernal y citó declaraciones de la titular de la Cámara de Turismo de Esquel, Marta Barrera, respecto a los índices de actividad en la localidad. "Julio fue flojo para el turismo y agosto tuvo una ocupación cercana al 30%", señaló al describir el escenario del sector.

Frente a esta situación, Sánchez Albornoz presentó dos proyectos de ordenanza. El primero propone la regulación de espacios de trabajo y comercio colaborativo, modalidad que describió como coworking. La propuesta busca que comerciantes, profesionales y emprendedores puedan compartir un mismo establecimiento físico y dividir entre varios los gastos de alquiler y servicios públicos, con el objetivo de achicar costos fijos y evitar el cierre de locales.

La segunda iniciativa, trabajada a partir de aportes de prestadores del sector, contempla un marco normativo para la habilitación de nuevas actividades no contempladas con fines turísticos. Esta medida busca brindar respaldo legislativo a emprendimientos innovadores o creativos que hoy no encajan en los rubros convencionales, con el propósito de diversificar la oferta excursionista y recreativa de la ciudad.

Finalizando, la edil sugirió la conformación de una mesa de trabajo amplia con referentes del sector comercial, empresarial y turístico para evaluar el impacto de las medidas económicas vigentes y coordinar acciones a futuro.

EBW