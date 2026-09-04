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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Proponen regular el coworking e impulsar el turismo en Esquel

En la hora de preferencia de la sesión de hoy, la concejal del Bloque PJ, Silvana Sánchez Albornoz, presentó proyectos orientados a reducir costos fijos en comercios e impulsar el turismo en Esquel. 
Por Redacción Red43

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Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal del Bloque PJ, Silvana Sánchez Albornoz, utilizó su hora de preferencia para presentar iniciativas orientadas a la actividad económica, comercial y turística de la ciudad, en el marco del balance sobre los niveles de ocupación registrados durante la temporada de invierno.

 

En su exposición en el recinto, la edil hizo referencia a un relevamiento nacional de la consultora Casa Tres sobre pautas de consumo durante el receso invernal y citó declaraciones de la titular de la Cámara de Turismo de Esquel, Marta Barrera, respecto a los índices de actividad en la localidad. "Julio fue flojo para el turismo y agosto tuvo una ocupación cercana al 30%", señaló al describir el escenario del sector.

 

Frente a esta situación, Sánchez Albornoz presentó dos proyectos de ordenanza. El primero propone la regulación de espacios de trabajo y comercio colaborativo, modalidad que describió como coworking. La propuesta busca que comerciantes, profesionales y emprendedores puedan compartir un mismo establecimiento físico y dividir entre varios los gastos de alquiler y servicios públicos, con el objetivo de achicar costos fijos y evitar el cierre de locales.

 

La segunda iniciativa, trabajada a partir de aportes de prestadores del sector, contempla un marco normativo para la habilitación de nuevas actividades no contempladas con fines turísticos. Esta medida busca brindar respaldo legislativo a emprendimientos innovadores o creativos que hoy no encajan en los rubros convencionales, con el propósito de diversificar la oferta excursionista y recreativa de la ciudad.

 

Finalizando, la edil sugirió la conformación de una mesa de trabajo amplia con referentes del sector comercial, empresarial y turístico para evaluar el impacto de las medidas económicas vigentes y coordinar acciones a futuro.

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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