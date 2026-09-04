Las huellas de la Universidad Católica de Chile quedaron marcadas en las pistas de La Hoya

Con el cierre del Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, organizado por el Club Andino Esquel, las montañas de nuestra ciudad no solo vibraron con la adrenalina de la competencia, sino también con la calidez del intercambio deportivo y cultural.

El encuentro ratificó una vez más que Esquel se mantiene como uno de los epicentros invernales más importantes de la región, atrayendo a jóvenes promesas e instituciones de enorme relevancia continental.

Entre las delegaciones más destacadas resalta la presencia de la Universidad Católica de Chile, una de las instituciones deportivas más emblemáticas de Sudamérica. Si bien para el público argentino la «UC» es un referente inmediato del fútbol, su estructura alberga un prestigioso centro de alto rendimiento deportivo cuyo equipo de esquí volvió a dejar en evidencia la calidad formativa del país vecino.

Representando esos colores desembarcó en Esquel el joven Cristóbal Izquierdo, quien selló una actuación sobresaliente al alcanzar la décima posición en la disciplina de Slalom Gigante (categoría U14).

La historia de Cristóbal es la de un atleta con vocación temprana. Aprendió a esquiar a los dos años en su Punta Arenas natal y, impulsado por el deseo de perfeccionarse, se radicó en Santiago para incorporarse a las filas de la Universidad Católica en 2020.

En su primera visita a La Hoya, Izquierdo no solo cumplió con creces en lo deportivo, alcanzando la meta propuesta de posicionarse en el top 10, sino que también quedó impresionado por las condiciones técnicas de las pistas y el buen clima que acompañó el certamen.

UN VALOR QUE VA MÁS ALLÁ DE LA COMPETENCIA

La llegada de atletas con esta trayectoria no solo jerarquiza el nivel del Campeonato Internacional Patagónico, sino que enriquece a la comunidad local. Para Cristóbal y sus compañeros, la experiencia en Esquel trascendió el ámbito de la nieve: intercalando entrenamientos con paseos por la ciudad, el joven deportista destacó la oportunidad de tejer lazos de amistad con esquiadores argentinos y disfrutar del paisaje urbano a los pies de la cordillera.

Hoy concluye una cita inolvidable del esquí regional. El Club Andino Esquel vuelve a bajar el telón de una organización impecable, reafirmando que la nieve local es un puente deportivo de excelencia y un punto de encuentro ineludible para las futuras estrellas del deporte cordillerano.