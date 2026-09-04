Tras diez ediciones, la Feria del Libro de la Escuela 758 busca ser reconocida de interés municipal

La profesora en Lengua y Literatura y especialista en lectura, escritura y educación, Natalia Rosa Silva Sofrás, ocupó la banca del vecino en representación de la Escuela de Arte Secundaria Nº 758 de Esquel para solicitar el acompañamiento del Concejo Deliberante a la Feria del Libro de la institución.

En su presentación, explicó que “soy profesora en Lengua y Literatura para nivel secundario y especialista en lectura, escritura y educación. Estoy en representación de la Escuela de Arte secundaria número 758 de la Ciudad de Esquel con una petición acerca del evento anual que hacemos en la escuela Feria del Libro de 758” y remarcó que “este evento cultural y educativo se desarrolla desde el año 2012 en nuestra ciudad”.

La historia de la feria

Silva Sofrás recordó el recorrido del evento y sostuvo que “se ha suspendido únicamente en época de pandemia, en el 2020 y 2021 por razones de público conocimiento y es un acto cultural y educativo de enorme trascendencia para nuestra comunidad educativa, no solamente para la escuela sino para toda la región 3”. En ese sentido, destacó que “en el año 2026 vamos a celebrar la décima edición de la feria que se ha sostenido a lo largo de todos estos años, incluso atravesando lo que sabemos que ha sucedido en los años 2017 y 2018 con las crisis en el ámbito de la educación” y que “Feria del Libro de 758 siempre ha sido una prioridad para nuestra comunidad educativa y hoy por hoy es un evento de una magnitud muy importante que preparamos de manera anual”.

La docente recordó que “en el año 2012 la feria empezó, en 2014 la feria empezó con medio Zoom, media jornada de trabajo solo en el turno mañana y hoy por hoy al evento concurren alrededor de mil estudiantes, entre invitados y obviamente anfitriones de la escuela 758” y que “tiene dos jornadas completas en los tres turnos, atraviesa todas las áreas de conocimiento de la escuela en todos los cursos, en todas las divisiones, en los tres turnos de nuestra institución”.

Una fiesta del libro

Sobre la dimensión actual, detalló que “es una escuela que está dividida en turno mañana, tarde y vespertino, abarca estudiantes que tienen trayectorias alternativas, que están terminando su escolaridad obligatoria” y que “este evento de una importancia trascendental hoy por hoy en el ámbito cultural y literario de la ciudad de Esquel se lleva adelante con un enorme esfuerzo de parte del equipo, del plantel docente y no docente y también por supuesto del equipo directivo”.

En números, precisó que “hoy por hoy en Feria del Libro de 758 contamos con alrededor de 30 stands, más de 30 actos culturales en presentaciones, divididas en presentaciones de libro, mesas de lectura, entrevistas, exposiciones de trabajos de los estudiantes, música en vivo, también actos performativos, proyecciones audiovisuales” y que “tiene un nivel de apropiación tan importante y tan fuerte en nuestra comunidad educativa que algunos estudiantes incluso lo llaman cariñosamente la fiesta del libro”.

El pedido al Concejo

Silva Sofrás explicó que “hemos contado año tras año con la iniciativa de presentarnos ante este Consejo Deliberante para solicitar la declaración de interés municipal de nuestra feria” y que en esta oportunidad, “dada la trayectoria y en celebración de esta décima edición, quisiéramos peticionar una declaración permanente de esta feria del libro, no solamente de la edición de este año, sino que de alguna manera se sostenga en el tiempo esta declaración de interés municipal por todo lo que implica la feria, por la historia que ya tiene nuestra región educativa en Región 3, por la importancia y la relevancia también de los invitados que asisten a la feria del libro”.

Entre los antecedentes, mencionó que “hemos tenido en ocasiones anteriores la presencia de la editora y escritora Julia Chactoura” y que “hemos tenido también la presencia de, a mi criterio, la poeta más importante en lengua mapuche, Liliana Ancalao”, mientras que “en la edición de este año, por ejemplo, están invitados y confirmados el historietista y moralista Chelo Candia y el poeta Raúl Mancilla”.

Finalmente, subrayó el carácter abierto del evento: “Esta feria no solamente es una feria del libro escolar donde los chicos muestran sus producciones en torno al libro desde cualquier área, también es un espacio para los vecinos porque la feria consiste en la exposición en stands de venta, compra, canje, donación, exhibición de libros usados, nuevos, revistas, material de lectura. Es un espacio de expresión que se ha desarrollado a lo largo del tiempo para toda la comunidad de Esquel, para todos los vecinos de nuestra comunidad. Y por eso estimamos pertinente en esta ocasión esta petición que hacemos con mucha humildad a este Consejo Deliberante”.