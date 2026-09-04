Ariel Rodríguez se jubiló tras 30 años en Parques Nacionales: una vocación que continúa

Hay historias que merecen ser contadas porque detrás de los años de trabajo también hay personas, compañeros, experiencias y una forma de estar presente cuando los demás lo necesitan.

Después de 30 años de servicio en Parques Nacionales, Ariel Rodríguez llegó al momento de su jubilación. Una extensa carrera que tuvo al PN Los Alerces como uno de los lugares importantes de su recorrido, pero que también lo llevó a asumir responsabilidades y desempeñarse en otros destinos.

Guardaparque de profesión, egresó en 1997 y a lo largo de su carrera fue jefe de Zona Norte, estuvo al frente del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), fue jefe de Guardaparques y llegó a ocupar la Intendencia del PN Los Alerces.

Su recorrido también lo llevó al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, en Santa Cruz, y a desempeñarse en áreas vinculadas a la gestión integral del riesgo y las emergencias.

Esa preparación y experiencia también encuentran otra manera de ponerse al servicio de los demás: Ariel integra Búsqueda y Rescate EYT.

Desde Red43 ya tuvimos la oportunidad de acercarnos al trabajo que realiza este grupo. Sus integrantes llevan más de dos décadas capacitándose y preparándose para intervenir ante situaciones que requieren búsqueda y rescate, articulando con diferentes instituciones y sabiendo que detrás de cada operativo también hay una familia esperando.

En aquella oportunidad hubo una frase sencilla que quedó resonando cuando hablaron del grupo: “Es una familia”.

Y fueron precisamente sus compañeros de Búsqueda y Rescate quienes quisieron acompañarlo en este momento tan especial. A través de su cuenta de Instagram compartieron un mensaje para reconocer sus tres décadas de servicio en Parques Nacionales:

“Queremos reconocer y agradecer sus 30 años de servicios en Parques Nacionales. Hoy celebramos esta nueva etapa y le deseamos que disfrute lo que viene”.

Treinta años encierran mucho más que cargos y responsabilidades. Cuántos inviernos vividos, cuántos caminos recorridos, cuántos lagos contemplados y cuántos momentos compartidos con sus compañeros. Y también estuvieron los incendios, esos que tantas veces nos hicieron mirar nuestro Parque con la misma tristeza y preocupación, viendo cómo el fuego avanzaba sobre un lugar que queremos y cuidamos.

Y si hablamos de fotografía, cuántas imágenes habrán quedado guardadas en su retina después de tantos años: paisajes, amaneceres, inviernos, compañeros, alegrías y también momentos difíciles. Imágenes que quizás ninguna cámara registró, pero que quedan para siempre en la memoria.

Detrás de todo ello estuvo la responsabilidad de cuidar y proteger, de velar por la flora, la fauna y por quienes recorren nuestras áreas protegidas.

Y en lo personal, también queda un gracias. Ariel siempre tuvo la gentileza y la buena predisposición ante cada consulta de prensa. Esos gestos sencillos también forman parte de los buenos recuerdos que deja una trayectoria.

Ahora comienza un tiempo diferente. Una jubilación merecida y una nueva etapa para disfrutar.

Pero hay vocaciones que difícilmente se dejan de un día para otro. Búsqueda y Rescate EYT también forma parte de su camino, y seguramente todavía quedan compañeros, búsquedas, caminos por recorrer y mucho conocimiento para compartir.

Porque jubilarse de una profesión no necesariamente significa dejar atrás aquello que durante tantos años se convirtió también en una manera de ayudar y estar para los demás.

¡Feliz jubilación, Ariel! Gracias por todo lo brindado durante estos años. Que disfrute esta nueva etapa y que todavía queden muchos caminos, compañeros y momentos para seguir sumando a esas imágenes que guarda la memoria.

LC