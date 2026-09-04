El Hospital de Área de El Bolsón tiene nueva directora

Karol Montoya asumió este viernes como nueva directora del Hospital de Área de El Bolsón, en el marco de una transición que comenzó a ser trabajada previamente junto a la gestión saliente. Su objetivo será dar continuidad a los procesos que ya se encuentran en marcha y avanzar en la incorporación de profesionales y personal para fortalecer la atención.

Montoya explicó que viene formando parte de la gestión desde que Dina Lavesini asumió al frente de la División de Atención Médica (DAM). Según señaló, el cambio de conducción fue conversado y analizado con anticipación para evitar interrupciones en los procesos que se vienen desarrollando.

“Es un paso más”, planteó la nueva directora, quien remarcó que la intención es sostener una línea de trabajo que durante los últimos dos años estuvo orientada a estabilizar distintos aspectos del hospital, tanto en materia económica como en el ambiente laboral.

Ahora, el desafío será continuar ese camino y hacer crecer la institución. Entre las prioridades mencionó la búsqueda de médicos, la organización de nuevos servicios y la posibilidad de contar con más turnos y oportunidades de atención para la población.

Continuidad y transición

Montoya contó que, cuando Dina Lavesini comenzó a atravesar su situación personal, ambas habían empezado a conversar sobre una posible transición. El objetivo fue preparar el cambio de manera gradual y ordenada. “Que no hubiera afanes”, explicó, al referirse a la necesidad de evitar tropiezos y no tener que comenzar nuevamente procesos que ya están encaminados.

La nueva directora también hizo hincapié en su intención de mantener una gestión abierta al diálogo. Señaló que estará disponible para recibir críticas y sugerencias, y que buscará mantener el contacto tanto con trabajadores como con quienes concurren al hospital.

“Es un desafío muy importante”, sostuvo, y aseguró que asume la función con responsabilidad y respeto.

Montoya, oriunda de Colombia, también se refirió a su vínculo con El Bolsón. Remarcó que no nació en la localidad, pero señaló que siempre se sintió acogida y consideró que ahora tiene el compromiso de brindar lo mejor de sí desde la conducción del hospital.

Más médicos y personal para el hospital

Uno de los principales objetivos planteados para esta nueva etapa es reforzar la cantidad de profesionales y trabajadores disponibles.

La búsqueda de médicos clínicos aparece entre las prioridades para terminar de organizar el servicio y ampliar la capacidad de atención. Pero no es el único frente: Montoya también mencionó la necesidad de sumar mucamos, personal administrativo y trabajadores de enfermería. “Siempre necesitamos más personas”, expresó.

En paralelo, indicó que el Ministerio de Salud acompañó las incorporaciones que se pudieron concretar durante los últimos tiempos y que se continuará trabajando para ampliar la dotación.

El desafío de fortalecer los centros de salud

Otro de los puntos que la nueva directora identificó como pendiente es profundizar su conocimiento y presencia en los distintos centros de salud de El Bolsón. Hasta ahora, su trabajo estuvo más concentrado en el funcionamiento interno del hospital, aunque señaló que ya se viene desarrollando un proceso de fortalecimiento de los centros de salud.

En ese marco, junto al DAPA se trabaja en la búsqueda de médicos para garantizar cobertura durante la mayor parte del tiempo.

Para la nueva conducción del Hospital de Área de El Bolsón, el desafío será sostener lo construido durante los últimos dos años y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud en la localidad y la Comarca Andina.

O.P.