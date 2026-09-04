Buscan homenajear a Ubaldo Ongarato con el nombre de una plazoleta

En la mañana de hoy, en el marco de la 11° Sesión Ordinaria del HCD de Esquel, el concejal Rafael Crea Del Blanco, del bloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para nominar un espacio público de la ciudad con el nombre del exintendente Ubaldo Ongarato.

Crea Del Blanco explicó que la propuesta surgió luego de revisar la historia de los distintos intendentes de Esquel y advertir que Ongarato, quien estuvo al frente del Municipio en tres períodos, no cuenta actualmente con un espacio público que lleve su nombre.

“He estado estudiando un poco los ex intendentes de nuestra ciudad y advertí que el ingeniero, tres veces intendente de Esquel, no tenía ninguna nominación con su nombre en nuestra ciudad”, señaló Crea Del Blanco.

Según repasó, Ongarato fue intendente en 1983, con el retorno de la democracia, y luego volvió a ocupar el cargo en 1991 y 1995. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca reconocer su trayectoria y su aporte a la historia democrática de la ciudad.

“Me parece un buen momento para poder recordarlo, para hacer este reconocimiento a quien fue tres veces intendente de nuestra ciudad”, afirmó.

El concejal también mencionó que Ongarato cuenta con un puente ubicado en cercanías de Gualjaina, aunque remarcó que el Concejo Deliberante de Esquel nunca había nominado un espacio público de la ciudad con su nombre.

“Me parece que será bueno contar con el acompañamiento de todo este Concejo Deliberante y poder reconocerlo y que el nombre de una de las personas más importantes en la historia de la democracia de nuestra ciudad quede plasmado en una plazoleta”, expresó.

Obras y proyectos para la ciudad

Durante su intervención, Crea Del Blanco también repasó distintos proyectos incluidos en el orden del día y puso el foco en obras y medidas que, según señaló, forman parte del trabajo desarrollado por el Concejo Deliberante junto al Ejecutivo municipal.

Entre los temas mencionados, hizo referencia a cuatro proyectos vinculados a la construcción de redes de gas para los barrios Badén, Cañadón de Bórquez, Valle Chico Chico y Siprosalud.

Además, se refirió al inicio de la obra del estacionamiento del aeropuerto de Esquel, que permitirá sumar alrededor de 180 nuevos espacios para vehículos. El concejal señaló que se trata de una primera etapa vinculada al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria y remarcó su impacto para el turismo y la generación de empleo local.

También mencionó la moratoria municipal, cuyo alcance fue trabajado por los distintos bloques del Concejo. En ese marco, señaló que durante los últimos días se informó una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos y valoró la prórroga por 30 días.

Crea Del Blanco también recordó el tratamiento del presupuesto municipal y otras obras, entre ellas el módulo 2 de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y los trabajos vinculados al barrio Los Cóndores.

Críticas al kirchnerismo

En su intervención, el concejal se refirió a cuestiones de política nacional y cuestionó a las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

“Si alguien vendió la Argentina e hizo negocios con la vida de los argentinos fue el gobierno de Cristina, Alberto, en alianza con la izquierda”, afirmó.

En ese contexto, también hizo referencia a la pandemia de COVID-19 y cuestionó el manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional de aquel momento.

“Recordemos que tuvimos 130.000 muertos, más de 130.000 muertos en la pandemia por el COVID”, sostuvo, y agregó críticas hacia funcionarios de esa gestión por las decisiones adoptadas durante ese período.

AMD