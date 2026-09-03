Juliana Inés Mateo alcanzó el cuarto puesto en Slalom Gigante

El Slalom Gigante en la categoría U14 fue lo más fuerte del día, donde la representante del Club Andino Esquel Juliana Inés Mateo alcanzó la cuarta posición, de un total de 45 competidoras, en la penúltima jornada del Campeonato Internacional Patagónico de Esquí que se está llevando a cabo en La Hoya.

Luego de una larga espera de 15 años, el emblemático Campeonato Internacional volvió a vestir de fiesta a las laderas del Cerro La Hoya. Con una jornada verdaderamente radiante, donde el sol deslumbró a la cordillera y acompañó con condiciones espectaculares, la pista sintió el andar vertiginoso de las promesas de la categoría U14 en la vibrante prueba de Slalom Gigante.

El condimento emotivo del día lo puso la representación local, con la gran actuación Juliana Inés Mateo. La deportista del Club Andino Esquel (CAE) brilló intensamente en una competencia multitudinaria que reunió a 45 competidoras clasificadas de Argentina, Chile y España.

Con un aplomo destacable y una firmeza impecable en ambas bajadas, Mateo logró quedarse con un merecidísimo cuarto puesto general tras registrar un tiempo acumulado de 1:31.73 (45.54 en la primera manga y 46.19 en la segunda), alcanzando el cuarto lugar en el podio internacional y consolidándose como una de las figuras principales del equipo local.

La nómina de damas U14 estuvo encabezada por Chloé Genoud Basualdo del Club de Esquí Las Leñas (CELL), quien se adjudicó la victoria con un registro total de 1:27.83, seguida por Paulina Torres del Club Neuquino de Esquí (CNE), con un tiempo de 1:29.35 y Juana Asuad, representante del Club Andino Bariloche (CAB) quien logró una marca de 1:30.16.

En cuanto a las demás representantes del CAE, completaron un desempeño con mucho rodaje y entrega en la nieve: Federica Dromaz De Bernardi se posicionó en el puesto 37° (1:43.51) y Francisca Manzanel Caveri finalizó en la ubicación 42° (1:48.73).

Por el lado de los varones U14, la prueba consagró como ganador absoluto a Valentino Brigando, del Club Andino Ushuaia (CAU), con un tiempo de 1:26.79, secundado muy de cerca por Agustín González Vidal (SCB, 1:26.97) y Joaquín Hensel (CAVLA, 1:27.63).

Entre los corredores del Club Andino Esquel, los jóvenes demostraron carácter frente a exigentes rivales de la región: Remigio González Moreno encabezó la nómina local ubicándose en el puesto 24° con 1:39.40, escoltado muy de cerca en el lugar 25° por su compañero Lorenzo Lambert Morello, quien cruzó la meta apenas unas centésimas por detrás con 1:39.46. Lamentablemente, Pedro Morales no pudo clasificar tras ser descalificado durante la primera manga.

El reencuentro de Esquel con la élite del esquí infantil patagónico no pudo haber tenido un marco más prometedor. Tras la intensa acción vivida esta mañana, resta apenas una jornada para el cierre de esta histórica edición en La Hoya, donde se espera que el clima siga acompañando este verdadero hito deportivo para la región.