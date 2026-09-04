Escalona: "Esperamos contar con el Consorcio de Incendios en el Percy"

El concejal Martín Escalona, del bloque del Partido Justicialista, utilizó la hora de preferencia durante la undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante para repasar las inquietudes planteadas por los vecinos, analizar el funcionamiento de diversas áreas de la provincia y la municipalidad, y adelantar la agenda de trabajo de las próximas semanas.

Repasó las iniciativas presentadas por su espacio frente a la coyuntura socioeconómica y la temporada de invierno, señalando que "es necesario adelantarse a los distintos sucesos que van pasando". En ese sentido, confirmó las gestiones realizadas para coordinar la visita de autoridades provinciales a Esquel: "Podemos contar o esperamos poder contar con la presencia del Ministro de Turismo Diego Lapenna el día lunes a las 10 de la mañana". Según explicó, el encuentro buscará evaluar la articulación con el centro de esquí La Hoya y los resultados de las mesas de trabajo previas.

En relación con los insumos y la situación operativa en Pesca Continental tras las entregas de equipamiento por parte de la provincia, el edil evaluó los alcances del suministro destinado al sector.

Al referirse al esquema del GIRSU, coincidió con lo expuesto previamente por la concejal Agostina Kadomoto respecto a las condiciones laborales de los trabajadores y al impacto del manejo de residuos en la comunidad de Nahuelpan.

Respecto a la política de comunicación y gestión de gobierno, el representante del PJ expuso su postura sobre la difusión de los actos públicos y la rendición de cuentas, expresando que su deseo de que se respondan pronto los pedidos de informe para conocer los gastos.

Escalona aprovechó para felicitar a la concejal Silvana Sánchez Albornoz por la obtención de su título de posgrado y destacó el abordaje de la problemática de los consumidores hipervulnerables en su investigación.

Para concluir, centró su atención en las herramientas de prevención estival y solicitó la puesta en marcha de la normativa sobre el Consorcio de Incendios en Alto el Percy, expresando que "esperamos poder contar para esta temporada de verano de incendios con un Consorcio de Incendios en el Percy, es un deseo muy profundo de esta banca".

EBW