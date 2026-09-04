Arrúa respaldó la gestión municipal y llamó a “transformar” Esquel

En la mañana de hoy, durante la 11° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal de Juntos por el Cambio, Liza Arrúa, centró su intervención en la necesidad de fortalecer el trabajo sobre las problemáticas locales y avanzar con proyectos que permitan transformar la ciudad.

En ese marco, defendió el rumbo de la gestión municipal y sostuvo que uno de los principales desafíos es avanzar hacia un Estado que genere condiciones para el empleo y la inversión.

“Creo que se está proyectando un Estado municipal que genere empleo, inversión, trabajo, que es la única manera de resolver los problemas que nos aquejan hoy en día”, señaló.

La concejal también planteó la importancia de generar nuevos contribuyentes y recursos para la ciudad antes de discutir su distribución.

“Antes de distribuir riqueza, alguien tiene que generarla. Por eso creo en la generación de trabajo, en la inversión, en que existan más contribuyentes y que después nos pongamos a discutir cómo se distribuyen esos recursos”, afirmó.

Durante su intervención, Arrúa también se refirió al trabajo realizado en torno a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y puso en valor la construcción del Módulo 2.

“El módulo dos es un orgullo para esta banca”, expresó, y sostuvo que la obra forma parte de una solución integral para distintas problemáticas de la ciudad, entre ellas la situación vinculada con la Comunidad Nahuel Pan.

Sobre este último punto, explicó que el tema fue abordado en comisión y que actualmente se encuentran a la espera de una respuesta de la comunidad respecto de las propuestas que fueron analizadas junto al Ejecutivo municipal.

“Entendemos que tienen una cosmovisión a la que respetamos y que necesitaban hacernos una devolución con respecto a las propuestas que había por parte del Ejecutivo”, manifestó.

Parque Industrial: empleo, inversión y proveedores locales

Otro de los ejes de su intervención fue el desarrollo del Parque Industrial de Esquel. Arrúa planteó que, ante el eventual ingreso de nuevos proyectos, el debate debería centrarse en el impacto que puedan generar en materia de empleo, inversión y actividad económica local.

“Espero que nos preguntemos en esta segunda etapa, en la que vuelvan a ingresar los proyectos, en vez de ver cómo podemos frenarla, más bien cuántos puestos de trabajo se generan, qué proveedores locales incorpora, qué inversión trae”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el Concejo Deliberante debe ejercer su función de control, pero también aportar alternativas y exigir el cumplimiento de las condiciones necesarias.

“Controlemos, exijamos y si no cumple tendrá que responder”, afirmó.

La concejal también reconoció que existen aspectos de la gestión que deben corregirse, aunque planteó que las dificultades no deberían convertirse en un obstáculo para avanzar con los proyectos.

“¿Está todo perfecto? Por supuesto que no. Hay cosas que corregir, seguramente muchas, pero prefiero que nos equivoquemos intentando transformar y no que usemos cada problema o cada excusa para que nada cambie”, sostuvo.

En esa línea, Arrúa remarcó la importancia de que el Concejo Deliberante pueda ejercer controles sobre las iniciativas que se impulsan, pero también generar propuestas y alternativas que permitan avanzar en aquellas cuestiones que considera necesarias para la ciudad.

Un proyecto para reconocer a la Banda del Ejército

Sobre el cierre de su intervención, la concejal adelantó que desde el bloque de Juntos por el Cambio presentarán un proyecto de ordenanza para declarar de interés cultural y municipal a la Banda del Ejército Argentino “Malvinas Argentinas”.

Arrúa señaló que la iniciativa será desarrollada posteriormente y consideró pertinente anticiparla durante la sesión, en el marco de la temática vinculada a los símbolos patrios que fue abordada durante la jornada.

AMD