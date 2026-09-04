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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB organiza un torneo de truco abierto a estudiantes y la comunidad

La propuesta se realizará el sábado 12 de septiembre en Esquel y tendrá como inscripción la entrega de un alimento no perecedero.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Delegación Zonal Sede Esquel, anunció la realización de un Torneo de Truco destinado a estudiantes y a la comunidad en general.

 

La actividad está prevista para el sábado 12 de septiembre y busca generar un espacio de encuentro y participación abierto a distintos sectores de la comunidad.

 

 

 

Para participar, los interesados deberán presentar un alimento no perecedero como inscripción. El registro se realizará mediante un código QR incluido en el flyer de la actividad.

 

Desde la organización informaron que el lugar y el horario del torneo serán confirmados próximamente.

 

 

 

R.G

 

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